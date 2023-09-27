Будете удивлены: 9 продуктов, которые нельзя есть после 18:00, если вы хотите похудеть

Все продукты оказывают разное воздействие на нашу пищеварительную систему, поэтому некоторые из них не стоит есть в вечернее время, если вы хотите похудеть, избежать вздутия живота и плохого пищеварения.

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Время последнего приема пищи может быть разным и часто зависит от того, в какое время вы ложитесь спать. Традиционно, последний прием пищи должен быть не позднее, чем за 3 часа до сна. К слову, специалисты из скандинавских стран считают, что прием пищи после 18:00 не приносит никакой пользы ни нашему здоровью, ни фигуре. Об этом пишет Vogue.

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"Скорость, с которой организм переваривает пищу и усваивает питательные вещества, не снижается резко, когда часы бьют определенное время. Однако у большинства из нас уровень физической активности вечером снижается, что влияет на эффективность сжигания калорий. Кроме того, некоторые исследования показывают, что поздний прием пищи может нарушить циркадные ритмы, влияя на метаболические процессы, и что раннее завершение последнего приема пищи предпочтительнее как для контроля веса, сна, так и для долголетия", — говорит диетолог, эксперт по функциональной медицине Роуз Фергюсон.

Несмотря на то, что включение широкого спектра продуктов в рацион необходимо для получения разнообразных питательных веществ, некоторые продукты, потребляемые после 18:00, могут оказать негативное влияние на организм. Вот 9 продуктов, которые нельзя есть после 18:00, если вы хотите оставаться в форме, иметь более легкие вечера и спокойные ночи.

Жирные сыры

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Горгонзола, таледжио, маскарпоне, бри, камамбер – настоящее наслаждение для любителей сыра, но они перевариваются до 5 часов, чем создают огромную нагрузку для пищеварительной системы. Вечером отдавайте предпочтение свежим нежирным сырам, таким как рикотта или творог.

Жирное мясо

Жирное мясо трудно переваривается, поэтому если вы съедите его в вечернее время, оно может вызвать тяжесть в желудке и лишить сна. Отдавайте предпочтение нежирному мясу, такому как курица или индейка, небольшим порциям бобовых или яйцам.

Жареная пища

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Жареная пища может прилипать к желудку и вызывать различные неприятные расстройства пищеварения, например, изжогу или рефлюкс, которые могут превратить ваш вечер и ночь в кошмар. Выбирайте более мягкие способы приготовления, такие как запекание или приготовление на пару.

Острые продукты

"Острая пища может не только вызвать расстройство желудка, но и повысить температуру тела, из-за чего вам будет сложнее заснуть", — говорит Роуз Фергюсон. Избегайте перца и чили и вместо этого приправьте вечерние блюда ароматными травами, такими как петрушка, шалфей, орегано, розмарин и базилик.

Капуста

Обычная белокочанная капуста богатая полезными питательными веществами, однако, она усваивается до 5 часов. Брокколи, брюссельская и цветная капуста также долго перевариваются и могут вызвать вздутие живота, поэтому не стоит есть их вечером.

Рыба в масле

Жирная рыба (лосось, сельдь, скумбрия) создает большую нагрузку на пищеварения, а если она в масле, то нагрузка удваивается. Избегайте употребление этих продуктов вечером, отдавая предпочтение филе белой рыбы, например трески или хека.

Мороженое

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Мороженое содержит большое количество калорий, которые мы не сможем сжечь в вечернее время и их избыток обязательно отложится на талии и животе. Кроме того, сахар вызывает скачки гликемии. Если вам все же не терпится съесть мороженое, выбирайте сорбеты без сахара или свежие сезонные фрукты.

Шоколад

Шоколад содержит стимуляторы, которые не дают нам уснуть, именно по этому не стоит есть его в вечернее время. Если шоколад молочный, он богат жирами и нагружает печень. "Шоколад содержит не только кофеин, но и теобромин, еще один стимулятор, который может увеличить частоту сердечных сокращений и нарушить сон", — подтверждает Роуз Фергюсон. Замените его горьким шоколадом без сахара.

Овощные салаты

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Салат, в состав которого входят разнообразные трудно перевариваемые сырые овощи, лучше отложить на обед. К вечеру, когда пищеварение по инерции может замедлиться, различные сырые овощи могут начать бродить уже в желудке, вызывая вздутие живота и нарушение сна.

Напомним, 10 продуктов, которые нужно есть вечером, чтобы хорошо спать.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.