Ідеально на вечерю: 10 продуктів, які потрібно їсти ввечері, щоб добре спати

Часто поганий сон, складнощі із засинанням та нескінченні пробудження серед ночі пов'язані з продуктами, які ви з'їли на обід або перед сном. Це можна виправити, вибираючи продукти, які допоможуть спокійно спати всю ніч.

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Фахівці рекомендують глибокий і відновлювальний сон тривалістю 7-8 годин, адже це є не тільки основою здорового життя, а й косметичною процедурою, яка може конкурувати з найкращими засобами для догляду за шкірою. Але, на жаль, існують різні чинники, які сприяють неспокійній ночі. Насамперед, тривога і стрес, але є й інші, наприклад, харчування: смажена їжа, з'їдена на вечерю, або надлишок кофеїну. Існують 10 продуктів, багатих на мелатонін і триптофан, які потрібно їсти ввечері, щоб добре спати. Про це пише Vogue.

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Додавання до свого вечірнього раціону продуктів, багатих на мелатонін і триптофан, може допомогти нам отримати більш тривалий, безперервний та спокійний сон.

Молоко

Фото: Freepik

Склянка теплого молока перед сном, можливо, є старим бабусиним засобом, але його ефективність підтверджена наукою. Фактично, молоко і молочні продукти містять чарівний дует триптофану та мелатоніну. Побалуйте себе йогуртом або склянкою кефіру перед сном, і ви також отримаєте користь від пробіотиків, що сприяють здоров'ю кишечника.

Вівсянка

Не залишайте вівсянку тільки для сніданку. Овес містить як триптофан, так і мелатонін. З'їжте невелику порцію цієї чарівної каші за годину до сну, можливо, з додаванням банана, багатого на триптофан, магній і калій, що сприяють розслабленню, і ви отримаєте рецепт, що сприяє сну.

Вишневий сік

Терпкий вишневий сік не тільки має протизапальні властивості, а й містить, нехай і в помірних дозах, і триптофан, і мелатонін, і навіть магній, який розслабляє. Змішайте його з йогуртом або випийте склянку перед сном.

Гриби

Фото: Freepik

Ці незвичайні організми (технічно гриби не є овочами) є справжніми суперпродуктами: серед інших приголомшливих поживних речовин. Вони містять триптофан та мелатонін, що ставить їх у виграшне становище при виборі продуктів для вечірнього вживання. Готуйте різні грибні страви або супи разом із крупами, багатими на мелатонін, як-от коричневий рис, або триптофан, як-от полба та просо.

Рис

Дослідження, опубліковане Національною медичною бібліотекою, дійшло висновку, що люди, які споживають їжу, багату на рис, мають кращу якість сну. Рис, особливо цільнозерновий, також є помітним джерелом триптофану та мелатоніну. Зробіть його головною зіркою вашої вечері, додавши до бульйону або до різотто.

Курка та індичка

Птах дуже багатий на триптофан. Куряча грудка містить дуже високий рівень триптофану. Приготуйте її ввечері улюбленим способом і додайте як гарнір різноманітні овочі, щоб поліпшити сон й запастися антиоксидантами.

Яйця

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Яйця, багаті білками, амінокислотами та життєво важливими вітамінами, такими як вітамін D, містять як триптофан, так і мелатонін. Включайте їх у вечерю, готуйте некруто або приготуйте з них омлет із грибами, наповнивши в такий спосіб свою тарілку активними інгредієнтами, що сприяють нічному відпочинку.

Насіння гарбуза та чіа

Посипання наших страв насінням не тільки підвищує їхній смак, а й харчову цінність. Насіння — джерело поживних речовин, таких як вітаміни групи В та омега-3, а ще воно містить триптофан. Серед найбагатших на цю амінокислоту — насіння гарбуза, яке можна додавати до супів і салатів, та насіння чіа, яке можна використовувати для приготування десертів чи для збагачення каш і йогуртів.

Тофу

Ви вегетаріанець або веган? Не хвилюйтеся, навіть рослинні продукти можуть забезпечити достатні дози триптофану. Тофу — це універсальний продукт, який можна використовувати в грецьких салатах замість фети або їсти у вигляді яєчні. Або едамаме, варені та солоні соєві боби, якими можна перекусити в японському ресторані.

Виноград та ягоди годжі

Фото: Freepik

Виноград, особливо червоний, належить до числа фруктів, що містять мелатонін. Спробуйте покласти виноград у морозилку, щоб він вийшов як міні-морозиво, та їжте його як корисний десерт. Ягоди годжі також є дійсним джерелом мелатоніну: додайте їх до вечірнього йогурту або каші, щоб отримати антиоксидантний ефект та поліпшити свій сон.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.