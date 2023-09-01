Вчені виявили, що довгий сон на вихідних шкодить вашому здоров'ю

Дослідження показують, що тривалий сон на вихідних може завдати шкоди здоров'ю кишечника. Регулярний графік сну і неспання може стати ще одним ключем до поліпшення здоров'я

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Після довгого тижня, коли потрібно прокидатися на світанку, щоб встигнути на роботу вчасно, єдине, що хочеться, — це довше поспати у вихідний. Але як би приємно це не було, кілька додаткових годин сну в суботу та неділю насправді не найкраща звичка для вашого здоров'я. Згідно з новим дослідженням, це може завдати шкоди здоров'ю кишкового мікробіома. Про це пише Real Simple.

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Дослідження Королівського коледжу Лондона, опубліковане в Європейському журналі харчування, виявило зв'язок між нерегулярним графіком сну і негативними наслідками для здоров'я кишечника. Навіть невелика зміна режиму сну, як-от раннє пробудження за будильником у будні дні та природне пізнє пробудження у вихідні дні, може вплинути на біологічні ритми та обмін речовин — і потенційно навіть негативно змінити види кишкових бактерій.

У дослідженні, в якому взяли участь майже 1000 дорослих, порівнювали бактерії в крові, випорожненнях і кишківнику учасників, які дотримувалися регулярного графіка сну (тобто вони лягали спати й прокидалися в один і той самий час кожного дня тижня) і тих, хто цього не робив.

"Дослідники виявили, що всього лише 90-хвилинна різниця в часі сну — проміжної точки між часом засинання і часом пробудження — пов'язана з відмінностями у складі кишкового мікробіома", — повідомив Королівський коледж Лондона про дослідження.

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"Ми знаємо, що серйозні порушення сну, такі як позмінна робота, можуть мати глибокий вплив на ваше здоров'я. Це перше дослідження, яке показує, що навіть невеликі відмінності в режимі сну протягом тижня, мабуть, пов'язані з відмінностями у видах кишкових бактерій", — говорить старший автор дослідження Венді Холл.

Дослідження показало, що соціальна зміна часових поясів (зрушення в наших особистих циркадних ритмах, коли графік сну коливається між робочими та вихідними днями) призвела до харчування, менш сприятливого для кишківника, наприклад, до більшої кількості солодких напоїв і меншої кількості фруктів та овочів, що може істотно вплинути на мікробіом. Фактично, багато з маркерів у цих учасників, які соціально відстають від зміни часових поясів, були маркерами негативних наслідків для здоров'я, таких як запалення, метаболічне здоров'я і серцево-судинні захворювання.

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"Деякі з цих взаємозв'язків були пов'язані з відмінностями в харчуванні, але наші дані також вказують на те, що можуть бути задіяні й інші, поки що невідомі чинники", — сказав Голл. "Нам потрібні інтервенційні випробування, щоб з'ясувати, чи може поліпшення сталості часу сну призвести до корисних змін у мікробіомі кишківника і пов'язаних із цим наслідків для здоров'я".

Отже, що це означає для звичайної людини? Заради внутрішнього біологічного годинника та здоров'я кишкових бактерій намагайтеся прокидатися в один і той самий час кожного дня тижня або, принаймні, не надто сильно змінюйте свій розпорядок дня. Що регулярніший час вашого пробудження, то краще ваше тіло буде втомлюватися і засинати в один і той самий час щоночі. Дотримуйтеся постійного режиму сну, підтримуйте сприятливе середовище для сну: зручне, дуже темне і прохолодне і не пийте каву в другій половині дня, щоб краще спати.

Нагадаємо, ці 6 речей категорично не можна робити одразу після їжі.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця