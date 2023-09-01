Вчені виявили, що довгий сон на вихідних шкодить вашому здоров'ю
Дослідження показують, що тривалий сон на вихідних може завдати шкоди здоров'ю кишечника. Регулярний графік сну і неспання може стати ще одним ключем до поліпшення здоров'я
Після довгого тижня, коли потрібно прокидатися на світанку, щоб встигнути на роботу вчасно, єдине, що хочеться, — це довше поспати у вихідний. Але як би приємно це не було, кілька додаткових годин сну в суботу та неділю насправді не найкраща звичка для вашого здоров'я. Згідно з новим дослідженням, це може завдати шкоди здоров'ю кишкового мікробіома. Про це пише Real Simple.
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Дослідження Королівського коледжу Лондона, опубліковане в Європейському журналі харчування, виявило зв'язок між нерегулярним графіком сну і негативними наслідками для здоров'я кишечника. Навіть невелика зміна режиму сну, як-от раннє пробудження за будильником у будні дні та природне пізнє пробудження у вихідні дні, може вплинути на біологічні ритми та обмін речовин — і потенційно навіть негативно змінити види кишкових бактерій.
У дослідженні, в якому взяли участь майже 1000 дорослих, порівнювали бактерії в крові, випорожненнях і кишківнику учасників, які дотримувалися регулярного графіка сну (тобто вони лягали спати й прокидалися в один і той самий час кожного дня тижня) і тих, хто цього не робив.
"Дослідники виявили, що всього лише 90-хвилинна різниця в часі сну — проміжної точки між часом засинання і часом пробудження — пов'язана з відмінностями у складі кишкового мікробіома", — повідомив Королівський коледж Лондона про дослідження.
"Ми знаємо, що серйозні порушення сну, такі як позмінна робота, можуть мати глибокий вплив на ваше здоров'я. Це перше дослідження, яке показує, що навіть невеликі відмінності в режимі сну протягом тижня, мабуть, пов'язані з відмінностями у видах кишкових бактерій", — говорить старший автор дослідження Венді Холл.
Дослідження показало, що соціальна зміна часових поясів (зрушення в наших особистих циркадних ритмах, коли графік сну коливається між робочими та вихідними днями) призвела до харчування, менш сприятливого для кишківника, наприклад, до більшої кількості солодких напоїв і меншої кількості фруктів та овочів, що може істотно вплинути на мікробіом. Фактично, багато з маркерів у цих учасників, які соціально відстають від зміни часових поясів, були маркерами негативних наслідків для здоров'я, таких як запалення, метаболічне здоров'я і серцево-судинні захворювання.
"Деякі з цих взаємозв'язків були пов'язані з відмінностями в харчуванні, але наші дані також вказують на те, що можуть бути задіяні й інші, поки що невідомі чинники", — сказав Голл. "Нам потрібні інтервенційні випробування, щоб з'ясувати, чи може поліпшення сталості часу сну призвести до корисних змін у мікробіомі кишківника і пов'язаних із цим наслідків для здоров'я".
Отже, що це означає для звичайної людини? Заради внутрішнього біологічного годинника та здоров'я кишкових бактерій намагайтеся прокидатися в один і той самий час кожного дня тижня або, принаймні, не надто сильно змінюйте свій розпорядок дня. Що регулярніший час вашого пробудження, то краще ваше тіло буде втомлюватися і засинати в один і той самий час щоночі. Дотримуйтеся постійного режиму сну, підтримуйте сприятливе середовище для сну: зручне, дуже темне і прохолодне і не пийте каву в другій половині дня, щоб краще спати.
Нагадаємо, ці 6 речей категорично не можна робити одразу після їжі.
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