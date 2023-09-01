Ученые обнаружили, что долгий сон на выходных вредит вашему здоровью

Исследования показывают, что длительный сон на выходных может нанести вред здоровью кишечника. Регулярный график сна и бодрствования может стать еще одним ключом к улучшению здоровья

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После долгой недели, когда нужно просыпаться на рассвете, чтобы успеть на работу вовремя, единственное, что хочется, — это подольше поспать в выходной. Но как бы приятно это ни было, несколько дополнительных часов сна в субботу и воскресенье на самом деле не лучшая привычка для вашего здоровья. Согласно новому исследованию, это может нанести ущерб здоровью кишечного микробиома. Об этом пишет Real Simple.

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Фото: Freepik

Исследование Королевского колледжа Лондона, опубликованное в Европейском журнале питания, обнаружило связь между нерегулярным графиком сна и негативными последствиями для здоровья кишечника. Даже небольшое изменение режима сна, такое как раннее пробуждение по будильнику в будние дни и естественное позднее пробуждение в выходные дни, может повлиять на биологические ритмы и обмен веществ — и потенциально даже негативно изменить виды кишечных бактерий.

В исследовании, в котором приняли участие почти 1000 взрослых, сравнивались бактерии в крови, стуле и кишечнике участников, соблюдавшие регулярный график сна (то есть они ложились спать и просыпались в одно и то же время каждый день недели) и тех, кто этого не делал.

"Исследователи обнаружили, что всего лишь 90-минутная разница во времени сна — промежуточной точки между временем засыпания и временем пробуждения — связана с различиями в составе кишечного микробиома", — сообщил Королевский колледж Лондона об исследовании.

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"Мы знаем, что серьезные нарушения сна, такие как посменная работа, могут оказать глубокое влияние на ваше здоровье. Это первое исследование, которое показывает, что даже небольшие различия в режиме сна в течение недели, по-видимому, связаны с различиями в видах кишечных бактерий", — говорит старший автор исследования Венди Холл.

Исследование показало, что социальная смена часовых поясов (сдвиги в наших личных циркадных ритмах, когда график сна колеблется между рабочими и выходными днями) привело к питанию, менее благоприятному для кишечника, например, к большему количеству сладких напитков и меньшему количеству фруктов и овощей, что может существенно повлиять на микробиом. Фактически, многие из маркеров у этих социально отстающих от смены часовых поясов участников были маркерами негативных последствий для здоровья, таких как воспаление, метаболическое здоровье и сердечно-сосудистые заболевания.

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"Некоторые из этих взаимосвязей были связаны с различиями в питании, но наши данные также указывают на то, что могут быть задействованы и другие, пока неизвестные факторы", — сказал Холл. "Нам нужны интервенционные испытания, чтобы выяснить, может ли улучшение постоянства времени сна привести к полезным изменениям в микробиоме кишечника и связанным с этим последствиям для здоровья".

Итак, что это значит для обычного человека? Ради внутренних биологических часов и здоровья кишечных бактерий старайтесь просыпаться в одно и то же время каждый день недели или, по крайней мере, не слишком сильно меняйте свой распорядок дня. Чем регулярнее время вашего пробуждения, тем лучше ваше тело будет уставать и засыпать в одно и то же время каждую ночь. Соблюдайте постоянный режим сна, поддерживайте благоприятную среду для сна: удобную, очень темную и прохладную и не пейте кофе во второй половине дня, чтобы лучше спать.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту