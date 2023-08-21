Похудеть, улучшить работу сердца и качество сна. Топ-5 причин ужинать до 19:00

Люди по многим причинам стараются не есть позже 19:00. Кто-то хочет похудеть, кто-то – не может уснуть на полный желудок, а кто-то считает, что это вредно для здоровья.

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Спросите любого любителя фитнеса о подходящем времени для последнего приема пищи, и он перечислит все преимущества раннего ужина для здоровья. И это правда, поскольку поздний ужин связан с риском увеличением веса и высоким уровнем сахара в крови, согласно исследованию 2020 года, опубликованному в Журнале клинической эндокринологии и метаболизма. Итак, действительно ли нужно перестать принимать пищу позже 19:00? Об этом пишет Health Shots.

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Время последнего приема пищи — это лишь один из аспектов вашей общей диеты. Качество блюд и перекусов в течение дня также имеет важное значение. На самом деле не существует универсального правила, устанавливающего конкретное время окончания приема пищи, говорит Дипика Васудеван, диетолог из Бангалора.

Полезно ли прекращать есть после 19:00, зависит от многих факторов, включая ваш образ жизни, пищевые предпочтения и цели в отношении здоровья. Все, что вам нужно сделать, это прислушиваться к сигналам организма о голоде и сытости. Если вы по-настоящему голодны после 19:00, лучше поужинать позже. Если же вы из тех, кто не спит до поздней ночи, ранний ужин действительно может впоследствии привести к голоду. Очень важно найти баланс, который соответствует вашему образу жизни и предпочтениям. Если вы склонны к ночному голоду, то можно подумать о небольшом сбалансированном перекусе, чтобы предотвратить чрезмерный голод и потенциальное переедание.

Некоторые предполагают, что ранний ужин может помочь справиться с лишним весом, но нет веских доказательств, убедительно доказывающих значительную потерю веса исключительно на основе времени приема пищи. Но есть некоторые другие преимущества раннего приема пищи для вашего здоровья.

Выравнивание циркадных ритмов

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Наши тела устроены так, чтобы следовать циркадному ритму, который управляет различными функциями организма. Прием пищи в соответствии с этим ритмом помогает оптимизировать пищеварение и обмен веществ, дать отдых пищеварительному тракту, позволить печени отдохнуть и провести детоксикацию, не подвергая ее чрезмерному стрессу. По словам эксперта, этот период отдыха также способствует оздоровлению микробиома кишечника и улучшению пищеварения.

Контроль сахара в крови

Ранний ужин помогает повысить чувствительность к инсулину, а это означает, что клетки вашего организма становятся более чувствительными к инсулину. Это помогает более эффективно регулировать уровень сахара в крови и снизить риск резистентности к инсулину, которая способна привести к диабету 2 типа. Кроме того, такая привычка может привести к снижению и более контролируемым всплескам инсулина после еды, что предотвратит колебания уровня сахара в крови, поддерживая лучший общий гликемический контроль.

Улучшение качества сна

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Прием пищи перед сном может привести к нарушению сна из-за дискомфорта или расстройства желудка. Ранний ужин позволяет вашему организму полноценно отдохнуть, не перегружая пищеварительный тракт.

Здоровье сердца

Еда поздно вечером, особенно высококалорийная и нездоровая, может негативно сказаться на здоровье сердца. С другой стороны, ранний ужин может способствовать улучшению здоровья сердца за счет сокращения потребления тяжелой и жирной пищи перед сном.

Гормональный баланс

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Наши гормоны, включая инсулин и кортизол, следуют ежедневному ритму. Ранний прием пищи согласуется с естественным гормональным фоном организма, потенциально способствуя более здоровому обмену веществ и гормональной регуляции.

Васудеван говорит, что перед сном должен быть как минимум двухчасовой перерыв. Вы также можете совершить 20-минутную неспешную прогулку после ужина, чтобы улучшить пищеварение. Но если вы едите прямо перед сном, это может привести к пищеварительному дискомфорту, включая расстройство желудка, кислотный рефлюкс и вздутие живота. Когда вы ложитесь после еды, гравитация не помогает продвигать пищу через пищеварительную систему, что может привести к проблемам. Кроме того, это может привести к скачкам уровня сахара в крови, особенно если в еде много углеводов. Такие всплески нарушают естественную ночную регуляцию сахара в крови.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту