Схуднути, поліпшити роботу серця та якість сну. Топ 5 причин вечеряти до 19:00

Люди з багатьох причин намагаються не їсти пізніше за 19:00. Хтось хоче схуднути, хтось — не може заснути на повний шлунок, а хтось вважає, що це шкідливо для здоров'я.

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Запитайте будь-якого любителя фітнесу про відповідний час для останнього прийому їжі, і він перерахує всі переваги ранньої вечері для здоров'я. І це правда, оскільки пізня вечеря пов'язана з ризиком збільшенням ваги та високим рівнем цукру в крові, згідно з дослідженням 2020 року, опублікованим у Журналі клінічної ендокринології та метаболізму. Отже, чи дійсно потрібно перестати приймати їжу пізніше за 19:00? Про це пише Health Shots.

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Час останнього прийому їжі — це лише один із аспектів вашої загальної дієти. Якість страв і перекусів протягом дня також має важливе значення. Насправді не існує універсального правила, яке б встановлювало конкретний час закінчення прийому їжі, каже Діпіка Васудеван, дієтологиня з Бангалора.

Чи корисно припиняти їсти після 19:00, залежить від багатьох чинників, включно з вашим способом життя, харчовими уподобаннями та цілями щодо здоров'я. Усе, що вам потрібно зробити, — це прислухатися до сигналів організму про голод і ситість. Якщо ви по-справжньому голодні після 19:00, краще повечеряти пізніше. Якщо ж ви з тих, хто не спить до пізньої ночі, рання вечеря дійсно може згодом призвести до голоду. Дуже важливо знайти баланс, який відповідає вашому способу життя і вподобанням. Якщо ви схильні до нічного голоду, то можна подумати про невеликий збалансований перекус, щоб запобігти надмірному голоду й потенційному переїданню.

Дехто припускає, що рання вечеря може допомогти впоратися із зайвою вагою, але немає вагомих доказів, які б переконливо доводили значну втрату ваги винятково на основі часу прийому їжі. Але є деякі інші переваги раннього прийому їжі для вашого здоров'я.

Вирівнювання циркадних ритмів

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Наші тіла влаштовані так, щоб слідувати циркадному ритму, який керує різними функціями організму. Прийом їжі відповідно до цього ритму допомагає оптимізувати травлення й обмін речовин, дати відпочинок травному тракту, дозволити печінці відпочити й провести детоксикацію, не піддаючи її надмірному стресу. За словами експерта, цей період відпочинку також сприяє оздоровленню мікробіома кишківника та поліпшенню травлення.

Контроль цукру в крові

Рання вечеря допомагає підвищити чутливість до інсуліну, а це означає, що клітини вашого організму стають чутливішими до інсуліну. Це допомагає ефективніше регулювати рівень цукру в крові та знизити ризик резистентності до інсуліну, яка здатна призвести до діабету 2 типу. Зокрема, така звичка може призвести до зниження та контрольованіших сплесків інсуліну після їди, що запобігатиме коливанням рівня цукру в крові, підтримуючи кращий загальний глікемічний контроль.

Поліпшення якості сну

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Прийом їжі перед сном може призвести до порушення сну через дискомфорт або розлади шлунка. Рання вечеря дає змогу вашому організму повноцінно відпочити, не перевантажуючи травний тракт.

Здоров'я серця

Їжа пізно ввечері, особливо висококалорійна та нездорова, може негативно позначитися на здоров'ї серця. Із іншого боку, рання вечеря може сприяти поліпшенню здоров'я серця за рахунок скорочення споживання важкої та жирної їжі перед сном.

Гормональний баланс

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Наші гормони, включно з інсуліном і кортизолом, дотримуються щоденного ритму. Ранній прийом їжі узгоджується з природним гормональним фоном організму, потенційно сприяючи здоровішому обміну речовин і гормональній регуляції.

Васудеван каже, що перед сном має бути як мінімум двогодинна перерва. Ви також можете зробити 20-хвилинну неспішну прогулянку після вечері, щоб поліпшити травлення. Але якщо ви їсте прямо перед сном, це може призвести до травного дискомфорту, включно з розладом шлунка, кислотним рефлюксом і здуттям живота. Коли ви лягаєте після їжі, гравітація не допомагає просувати їжу через травну систему, що може призвести до проблем. Зокрема, це може призвести до стрибків рівня цукру в крові, особливо якщо в їжі багато вуглеводів. Такі сплески порушують природну нічну регуляцію цукру в крові.

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Раніше Фокус писав про те, що чай, на думку дієтологів, може стати вашим помічником у схудненні, головне — правильно його пити.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця