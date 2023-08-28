Не ложитесь на диван: 6 вещей, которые нельзя делать сразу после еды

Избегая этих действий, вы можете помочь своему организму более эффективно перерабатывать пищу и снизить риск пищеварительного дискомфорта.

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Насладившись вкусной едой, так и хочется погрузиться в любимые занятия или привычки. Например, после вкусного ужина улечься на диван для просмотра любимого сериала. Однако есть несколько вещей, которых следует избегать сразу после еды, чтобы обеспечить правильно пищеварение и хорошее самочувствие. Об этом пишет OnlyMyHealth.

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Итак, чего ни в коем случае не стоит делать, если вы только что поели?

Активно заниматься спортом

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Напряженные физические упражнения сразу после еды могут отвлечь кровоток от пищеварительной системы, что приведет к дискомфорту и потенциальному расстройству желудка. Лучше подождать хотя бы час, прежде чем приступать к энергичным тренировкам. Ну и, согласитесь, если вы когда0либо пробовали тренироваться на голодный желудок, то знаете, насколько это сложно и какой приносит дискомфорт.

Курить

Важно отметить, что курение вредит вашему организму в любое время, но особенно вредно делать это сразу после еды. Никотин и другие химические вещества в сигаретах могут нарушать процесс пищеварения и повышать риск различных проблем со здоровьем.

Лежать

Фото: Freepik

Если вы ложитесь на диван или дремаете сразу после еды, это может привести к кислотному рефлюксу и изжоге. Если вам необходимо отдохнуть, попробуйте слегка приподняться, чтобы сила тяжести способствовала пищеварению. Кроме того, если вы страдаете определенными заболеваниями ЖКГ, такими как гастрит, например, то учтите, что в течении получаса после приема пищи, лучше не принимать горизонтальное положение.

Слишком много пить

Употребление слишком большого количества воды или любого другого напитка сразу после еды может привести к разбавлению желудочного сока и ферментов, необходимых для пищеварения. Жидкость лучше употреблять умеренно во время или примерно через 20 минут после еды.

Чистить зубы

Фото: Freepik

Чистка зубов сразу после еды, особенно если вы употребляли кислую пищу, может повредить зубную эмаль. Лучше подождать не менее 30 минут, чтобы слюна нейтрализовала кислоты. Вы можете просто прополоскать рот, чтобы убрать частички пищи.

Есть острую пищу

Острая пища может раздражать слизистую оболочку желудка, вызывая дискомфорт или изжогу. Если вы съели острое, то дайте желудку немного успокоиться, прежде чем приступать к любому из упомянутых выше действий.

Период после еды имеет решающее значение для правильного пищеварения. Вместо того чтобы лечь на диван или пойти на балкон покурить, рассмотрите возможность неторопливой прогулки, участия в легкой беседе или просто расслабления, чтобы улучшить пищеварение и общее самочувствие.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту