Не лягайте на диван: 6 речей, які не можна робити одразу після їжі

Уникаючи цих дій, ви можете допомогти своєму організму ефективніше переробляти їжу та знизити ризик травного дискомфорту.

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Насолодившись смачною їжею, так і хочеться зануритися в улюблені заняття або звички. Наприклад, після смачної вечері влягтися на диван для перегляду улюбленого серіалу. Однак є кілька речей, яких слід уникати одразу після їжі, щоб забезпечити правильно травлення та гарне самопочуття. Про це пише OnlyMyHealth.

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Отже, чого в жодному разі не варто робити, якщо ви щойно поїли?

Активно займатися спортом

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Напружені фізичні вправи одразу після їжі можуть відволікти кровотік від травної системи, що призведе до дискомфорту та потенційного розладу шлунка. Краще почекати хоча б годину, перш ніж починати енергійні тренування. Ну і, погодьтеся, якщо ви колись пробували тренуватися на голодний шлунок, то знаєте, наскільки це складно та який спричиняє дискомфорт.

Курити

Важливо зазначити, що куріння шкодить вашому організму в будь-який час, але особливо шкідливо робити це одразу після їжі. Нікотин та інші хімічні речовини в сигаретах можуть порушувати процес травлення й підвищувати ризик різних проблем зі здоров'ям.

Лежати

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Якщо ви лягаєте на диван або дрімаєте одразу після їжі, це може призвести до кислотного рефлюксу та печії. Якщо вам необхідно відпочити, спробуйте злегка піднятися, щоб сила тяжіння сприяла травленню. Крім того, якщо ви страждаєте певними захворюваннями ЖКГ, такими як гастрит, наприклад, то врахуйте, що впродовж пів години після приймання їжі, краще не приймати горизонтального положення.

Занадто багато пити

Вживання надто великої кількості води або будь-якого іншого напою одразу після їди може призвести до розбавлення шлункового соку та ферментів, необхідних для травлення. Рідину краще вживати помірно під час або приблизно через 20 хвилин після їжі.

Чистити зуби

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Чищення зубів одразу після їжі, особливо якщо ви вживали кислу їжу, може пошкодити зубну емаль. Краще почекати щонайменше 30 хвилин, щоб слина нейтралізувала кислоти. Ви можете просто прополоскати рот, щоб прибрати частинки їжі.

Їсти гостру їжу

Гостра їжа може подразнювати слизову оболонку шлунка, спричиняючи дискомфорт або печію. Якщо ви з'їли гостре, то дайте шлунку трохи заспокоїтися, перш ніж розпочинати будь-яку зі згаданих вище дій.

Період після їжі має вирішальне значення для правильного травлення. Замість того, щоб лягти на диван або піти на балкон покурити, розгляньте можливість неквапливої прогулянки, участі в легкій розмові або просто розслаблення, щоб поліпшити травлення і загальне самопочуття.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця