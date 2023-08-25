Вороги імунітету: 8 продуктів, які можуть послабити ваше здоров'я

Міцний імунітет — це гарантований захист організму від різних хвороб та можливість прожити довге життя. Їжа відіграє найважливішу роль у формуванні імунітету, оскільки існують певні продукти, здатні послабити захист вашого організму.

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Ми звикли їсти те, що нам хочеться в моменті і рідко обираємо здорову та корисну їжу. Наступного разу, коли додаватимете цукор до чаю чи кави, наливатимете собі енну чашку кави та їстимете бургер, замисліться над тим, що для вас важливіше, здоров'я чи задоволення гастрономічних бажань. Згідно з дослідженням, опублікованим Національною медичною бібліотекою, цукор послаблює імунну систему, оскільки лейкоцити не здатні знищувати шкідливі бактерії або віруси. І це тільки цукор. Про це пише Health Shots.

Доктор Паван Кумар Гоял, старший консультант відділу внутрішніх хвороб лікарні Фортіс, Салімар Баг, Нью-Делі, розповів про цукор, алкоголь та інші шкідливі продукти, які щодня чинять негативний вплив на ваше здоров'я та імунітет.

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Якщо ви хочете зберегти міцне здоров'я, вкрай важливо мати сильну імунну систему. Доктор Гоял каже, що це допомагає нам захиститися від інфекцій, викликаних бактеріями, паразитами і вірусами. Здорова імунна система необхідна для боротьби з різними захворюваннями. Надмірне споживання певних продуктів може уповільнити роботу імунної системи. Ці 8 продуктів вбивають ваш імунітет.

Цукор

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Давно доведено, що надмірне споживання цукру сповільнює дію лейкоцитів у боротьбі з бактеріями та вірусами, що погіршує роботу імунної системи, каже експерт.

Оброблені продукти

Оброблені продукти містять велику кількість натрію, шкідливих жирів та штучних консервантів й домішок, які призводять до хронічного запалення і послаблюють імунітет.

Алкоголь

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Якщо ви щовечора після роботи тягнетеся за склянкою алкоголю, потрібно з цим боротися, оскільки надмірне вживання алкоголю пригнічує імунну функцію, що призводить до інфекцій. "Це знижує здатність вашого організму боротися з інфекціями", — каже доктор Гоял.

Смажені страви

На імунну функцію може вплинути також надмірне вживання смаженої їжі, адже це призводить до окислювального стресу і хронічного запалення в організмі.

Трансжири

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Фастфуд, магазинна випічка містять велику кількість трансжирів, які негативно впливають на здоров'я, зокрема послаблюють імунну систему. Так відбувається через те, що фосфоліпіди — важлива сировина для синтезу регуляторних молекул імунної системи, а наявність трансжирів порушує цей процес.

Продукти з великою кількістю солі

Продукти з високим вмістом натрію здатні підвищити кров'яний тиск і послабити імунну систему.

Каші швидкого приготування

Вівсянка швидкого приготування, різноманітні пластівці мають низьку поживну цінність і мінімальний вміст клітковини, що призводить до дисбалансу кишкового мікробіома, від якого залежить і сильний імунітет. Не дарма кажуть, що здоров'я починається в кишечнику.

Надмірне вживання кави

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У нормі ви можете вживати до 3-4 чашок кави на день. Якщо ж ви звикли пити більше кави, то це може згубно вплинути на ваш сон. Проблеми із засинанням, безсоння порушують роботу організму, особливо вироблення гормонів, що, своєю чергою, впливає на імунну систему.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця