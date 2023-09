Топ- 7 продуктов с высоким содержанием жиров, которые мешают вам похудеть

Продукты с высоким содержанием жиров обычно очень вкусные и сильно калорийные, поэтому чрезмерное употребление может навредить и здоровью, и фигуре.

Иногда кажется, что избавиться от лишнего веса и стать обладательницей подтянутого живота, очень сложно. Диета, физические упражнения и здоровый образ жизни — похудение требует упорного труда и самоотверженности. Нет необходимости отказываться от любимых продуктов или проводить бесчисленные часы в тренажерном зале, но нужно составить план действий, который лучше всего подходит для вас, и придерживаться его. Главное, исключите продукты с высоким содержанием жиров, если вы хотите быстрее избавиться от жира на животе. Об этом пишет Eat This, Not That.

"Сокращение потребления продуктов с высоким содержанием жиров важно для снижения веса и общего состояния здоровья, но также важно сосредоточиться на общем потреблении калорий и поддерживать сбалансированную диету, включающую фрукты, овощи, нежирные белки и цельнозерновые продукты", — говорит Эми Гудсон, зарегистрированный диетолог, сертифицированный специалист по спортивной диетологии. "Кроме того, включение регулярной физической активности в свой распорядок дня может помочь вам достичь и поддерживать здоровый вес, включая уменьшение жира на животе".

Мороженое

"Мороженое — продукт с высоким содержанием жиров, калорий и сахара, который часто употребляют после еды, что добавляет лишние калории", — объясняет Эми Шапиро, основатель и директор Real Nutrition. "Я бы порекомендовал съесть это как лакомство и заказать самую маленькую порцию".

Пицца

Трудно устоять перед сырным и соленым вкусом пиццы, но это еда с высоким содержанием жиров, углеводов и жирных продуктов не подойдет, если вы хотите избавиться от жира на животе. "Пицца доступна по цене", — отмечает Шапиро. "Мука белая, поэтому в ней мало клетчатки, а это означает, что большинство людей съедают два или три ломтика за один прием пищи. Кроме того, ее часто покрывают обработанным мясом, в которое добавляются натрий и насыщенные жиры – идеальное сочетание для набора веса". К счастью, это не значит, что вы вообще не можете наслаждаться пиццей. Умеренность всегда является ключом к любой диете.

Печенье

Выпечка, пончики и печенье — лакомство, которое можно найти во многих семьях. Обычно их едят на десерт, но они добавляют дополнительные калории к вашему рациону, не обеспечивая при этом особой питательной ценности.

"Часто это все приготовленно из белой муки, сахара и жира (сливочного или растительного масла). Калории, полученные из таких продуктов накапливаются и могут прилипнуть к телу, если не контролировать порции", — говорит нам Шапиро. "Один пончик может содержать от 300 до 500 калорий, а поскольку он не содержит клетчатки, легко съесть больше одного".

Картофель фри

Картофель фри жарится в масле и обычно содержит много соли. "Это означает большое количество калорий, углеводов и жиров, которые, если не контролировать порции, могут привести к увеличению веса", — объясняет Шапиро. "Продукты, содержащие большое количество соли и жира, часто приводят к перееданию и, соответственно, к увеличению веса".

Кроме того, картофель фри обычно едят вместе с другими жирными жареными блюдами, такими как гамбургеры. Гудсон предостерегает избегать жареной пищи. "Продукты, обжаренные во фритюре или на сковороде в масле, обычно содержат много вредных трансжиров, насыщенных жиров и калорий, но при этом содержат мало питательных веществ. Картофель фри, жареную курицу и жареные закуски следует ограничить в своем рационе, если вы пытаетесь сбросить жир с живота".

Чипсы

Многие расфасованные закуски, такие как крендели, чипсы и печенье, содержат вредные для здоровья жиры — трансжиры. Некоторые часто содержат чрезмерное количество соли и добавленного сахара. Гудсон рекомендует выбирать более здоровые варианты перекусов, например цельные фрукты, семена или орехи.

Сосиски, колбаса и бекон

Эти продукты, как правило, содержат большое количество соли и насыщенных жиров, которые могут вносить основной вклад в образование жира на животе. Кроме того, исследования связывают обработанное мясо с рядом рисков для здоровья, таких как диабет, болезни сердца и некоторые формы рака.

Кофе с сахаром

Порция латте может показаться невинным способом получить быстрый заряд энергии и избавиться от послеобеденного упадка сил. Но, увы, многие кофейные напитки содержат лишний жир и сахар из сливок, сиропов и взбитых сливок. "Когда мы потребляем подобные напитки, наш организм воспринимает их как еду, и в конечном итоге мы съедаем больше калорий", — объясняет Шапиро. "Они суммируются и могут вызвать увеличение веса, особенно в области живота".

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.