Начните день со стакана горячей воды: 7 удивительных преимуществ
Начав день со стакана горячей воды, вы получите множество преимуществ для здоровья. Он улучшения пищеварения и детоксикации до облегчения спазмов и заложенности носа.
Вода является одной из важнейших составляющих человеческого организма. Не проходит и дня, чтобы вы не услышали о важности поддержания водного баланса. Вода необходима для общего состояния здоровья, и питье теплой или горячей воды может иметь дополнительные преимущества, особенно если это происходит ранним утром натощак. О преимуществах горячей воды пишет Times of Iindia.
Начало дня со стакана горячей воды по утрам помогает иммунной системе и ускоряет процесс пищеварения и другие функции организма. Это также способствует контролю веса и расслаблению мышц. Журнал Journal of Food Science в своем исследовании рекомендует оптимальную температуру потребления воды от 54 до 71 ° C, что может существенно улучшить ваше здоровье. Вот список причин, которые должны побудить вас начать свое утро со стакана горячей воды.
Гидратация
Вода необходима для гидратации, обеспечивая энергию, необходимую для функционирования организма, включая повседневную деятельность, такую как ходьба. Без надлежащей гидратации человек может заболеть и испытывать такие симптомы как головокружение. Тем не менее употребление чрезмерного количества горячей воды может парадоксальным образом привести к обезвоживанию, нарушая баланс организма.
Пищеварение
Горячая вода также помогает пищеварению и избавляет от запоров, вздутия живота, метеоризма или другого пищеварительного дискомфорта.
Детоксикация
Детоксикация организма может помочь вам в выведении токсинов из организма. Употребление горячей воды по утрам усилит обмен веществ, что поможет в выводе отходов и токсинов из организма. Детоксикация также может способствовать улучшению состояния кожи, зубов и общего состояния здоровья.
Менструальные спазмы
Женщины часто испытывают сильные менструальные спазмы во время менструации. И хотя горячая вода не может полностью устранить боль, она может помочь расслабить мышцы и увеличить кровоток. Кроме того, она улучшает кровообращение и стимулирует движение крови по всему телу, обеспечивая некоторое облегчение и снятие боли.
Заложенность носа
Горячая вода может помочь растворить скопление слизи в легких, что делает ее полезной для облегчения простуды и улучшения здоровья носа. Это помогает очистить носовые проходы и способствует облегчению дыхания.
Укрепляет иммунную систему
Хотя нет прямой связи между употреблением горячей воды и нервной системой, горячая вода улучшает кровообращение и увеличивает приток кислорода по всему телу. Улучшенное кровообращение может помочь нервной системе чувствовать себя более расслабленной и способствовать общему комфорту.
Ахаласия
Вы когда-нибудь слышали об этом состоянии? Ахалазия – это состояние, при котором мышцы пищевода не расслабляются, что приводит к затруднению глотания. Горячая вода помогает расслабить мышцы горла.
Напомним, почему нельзя пить чай с молоком.
Ранее Фокус писал о том, почему полезно пить кофе с куркумой для похудения.
Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту