Не пейте чай с молоком: 5 побочных эффектов, о которых вы должны знать

Многие люди любят пить чай с молоком, но, оказывается, этот напиток может негативно сказаться на вашем организме: от проблем с пищеварением до повышенной тревожности.

Успокаивающее тепло, кремовая текстура и сладкий молочный вкус чая с молоком сделали его любимым напитком многих людей. Но у него есть и обратная сторона. В то время как умеренное употребление чая с молоком может не вызвать никаких проблем, частое употребление может привести ко многим побочным эффектам. Увеличение веса и трудности с пищеварением, а также беспокойство и нарушения сна — самые неочевидные из них. Об удивительных побочных эффектах чая с молоком и о том, как правильно наслаждаться этим популярным напитком, пишет Health Shots

Чай с молоком, популярный напиток во всем мире, представляет собой сочетание чая и молока. "Этот адаптируемый напиток можно приготовить различными способами, от простой чашки черного чая с небольшим количеством молока до более сложных сочетаний со вкусами, подсластителями и начинками", — говорит диетолог Гаури Ананд. Смесь чая и молока дает гладкую кремовую текстуру с отчетливым вкусовым профилем, который нравится многим людям. Кроме того, это вкусный и сытный напиток, который можно употреблять как горячим, так и холодным. Тем не менее существуют многочисленные побочные эффекты чая с молоком, о которых следует знать.

Нарушает цикл сна

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Одним из распространенных побочных эффектов чая с молоком является нарушение сна из-за содержания в нем кофеина. Кофеин — стимулятор, который может нарушить нормальный цикл сна и бодрствования. Употребление чая с молоком перед сном может затруднить засыпание, поскольку кофеин поддерживает ум бодрым и активным, как было обнаружено в исследовании, опубликованном в журнале Advances Nutrition. Кроме того, он может вызывать фрагментированный сон, который характеризуется пробуждением в течение ночи. Это может привести к дневной усталости, снижению когнитивных функций и ухудшению общего качества сна. Чтобы уменьшить проблемы со сном, ограничьте потребление чая с молоком, особенно вечером.

Приводит к набору веса

Еще одним побочным эффектом чая с молоком является то, что он вызывает увеличение веса при употреблении в избытке, особенно если вы привыкли добавлять сахар и другие ингредиенты. Высокое содержание сахара во многих сортах чая с молоком обеспечивает немедленный заряд энергии, но также может вызвать повышение уровня сахара в крови и разрушение энергии, как было обнаружено в исследовании, опубликованном в журнале Food Science and Nutrition. Это может вызвать желание есть больше сладостей, что приведет к порочному кругу переедания. Кремовая текстура напитка, которую получают путем добавления молока и сливок, делает его калорийным и жирным. Регулярное употребление высококалорийных напитков со временем может привести к увеличению веса, особенно если оно не сбалансировано со здоровым питанием и регулярными физическими упражнениями.

Проблемы с пищеварением

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Кофеин может вызвать проблемы с пищеварением, особенно запоры, как было установлено в исследовании, опубликованном BMC Public Health. Кофеин действует как мочегонное средство, увеличивая диурез и потенциально вызывая обезвоживание, которое может препятствовать пищеварению и вызывать менее частое опорожнение кишечника. Кроме того, молочные ингредиенты в этом чае, такие как молоко и сливки, могут вызывать боли в пищеварении у людей с непереносимостью лактозы или чувствительной пищеварительной системой. Непереносимость лактозы может привести ко вздутию живота, газообразованию и диарее, в то время как чувствительность к молочным продуктам может вызывать множество желудочно-кишечных симптомов. Чтобы избежать проблем с желудком, пейте чай с молоком в умеренных количествах и избегайте обезвоживания, выпивая достаточно воды в течение дня.

Тревожность

Еще одним побочным эффектом чая с молоком является тревога. Чрезмерное потребление кофеина может вызвать ряд физиологических реакций, включая учащенное сердцебиение, повышение кровяного давления и повышенную бдительность, как было обнаружено в исследовании, опубликованном в журнале Frontiers Psychology. Эти телесные ощущения могут напоминать симптомы тревоги, вызывая чувство нервозности, беспокойства и раздражения. Люди, у которых уже есть тревожные расстройства, могут быть более уязвимы к тревоге, вызванной кофеином. Чтобы уменьшить беспокойство, ограничьте потребление кофе, особенно в периоды сильного стресса или беспокойства.

Дефицит питательных веществ

Чрезмерное употребление чая с молоком может "сократить потребление воды и других напитков, которые способствуют общей гидратации и потреблению питательных веществ", — говорит Ананд. Употребление сладкого чая с молоком может привести к тяге к сладкому и снижению аппетита. Со временем это может привести к дефициту основных витаминов, минералов и других питательных веществ, необходимых для оптимального здоровья. Чтобы поддерживать сбалансированную диету, помните о побочных эффектах чая с молоком и отдавайте предпочтение продуктам, богатым питательными веществами, таким как фрукты, овощи, цельнозерновые продукты и нежирный белок.

Как сделать чай с молоком полезным?

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Чтобы свести к минимуму эти потенциальные побочные эффекты чая с молоком, попробуйте следующее:

Выбирайте высококачественный черный, зеленый чай или чай улун. Эти чаи богаты антиоксидантами и имеют множество преимуществ для здоровья.

Выбирайте маложирное или обезжиренное молоко, чтобы снизить потребление калорий и жиров. Вы также можете выбрать растительные альтернативы, такие как миндальное, соевое или овсяное молоко.

Вместо сахара используйте натуральные подсластители, такие как мед, кленовый сироп или стевию.

Пейте чай с молоком в разумных количествах. Чрезмерное увлечение этим напитком может привести к нежелательным побочным эффектам. Следуя этим советам, вы сможете наслаждаться любимым напитком без ущерба для своего здоровья.

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