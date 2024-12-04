Не пийте чай із молоком: 5 побічних ефектів, про які ви маєте знати

Багато людей люблять пити чай з молоком, але, виявляється, цей напій може негативно позначитися на вашому організмі: від проблем із травленням до підвищеної тривожності.

Заспокійливе тепло, кремова текстура і солодкий молочний смак чаю з молоком зробили його улюбленим напоєм багатьох людей. Але у нього є й зворотний бік. У той час як помірне вживання чаю з молоком може не викликати жодних проблем, часте пиття може призвести до багатьох побічних ефектів. Збільшення ваги і труднощі з травленням, а також занепокоєння і порушення сну — найбільш неочевидні з них. Про дивовижні побічні ефекти чаю з молоком і про те, як правильно насолоджуватися цим популярним напоєм, пише Health Shots

Чай із молоком — популярний напій у всьому світі, являє собою поєднання чаю і молока. "Цей адаптований напій можна приготувати різними способами, від простої чашки чорного чаю з невеликою кількістю молока до більш складних сполучень зі смаками, підсолоджувачами і начинками", — каже дієтолог Гаурі Ананд. Суміш чаю і молока дає гладку кремову текстуру з виразним смаковим профілем, який подобається багатьом людям. Крім того, це смачний і ситний напій, який можна вживати як гарячим, так і холодним. Проте є численні побічні ефекти чаю з молоком, про які слід знати.

Порушує цикл сну

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Одним із поширених побічних ефектів чаю з молоком є порушення сну через вміст у ньому кофеїну. Кофеїн — стимулятор, який може порушити нормальний цикл сну і неспання. Вживання чаю з молоком перед сном може ускладнити засинання, оскільки кофеїн підтримує розум бадьорим і активним, як було виявлено в дослідженні, опублікованому в журналі Advances Nutrition. Крім того, він може викликати фрагментований сон, який характеризується пробудженням протягом ночі. Це може призвести до денної втоми, зниження когнітивних функцій і погіршення загальної якості сну. Щоб зменшити проблеми зі сном, обмежте споживання чаю з молоком, особливо ввечері.

Призводить до набору ваги

Ще одним побічним ефектом чаю з молоком є те, що він спричиняє збільшення ваги у разі вживання в надлишку, особливо якщо ви звикли додавати цукор та інші інгредієнти. Високий вміст цукру в багатьох сортах чаю з молоком забезпечує негайний заряд енергії, але також може викликати підвищення рівня цукру в крові та руйнування енергії, як було виявлено в дослідженні, опублікованому в журналі Food Science and Nutrition. Це може викликати бажання їсти більше солодощів, що призведе до порочного кола переїдання. Кремова текстура напою, яку отримують шляхом додавання молока та вершків, робить його калорійним і жирним. Регулярне вживання висококалорійних напоїв із часом може призвести до збільшення ваги, особливо, якщо воно не збалансоване зі здоровим харчуванням і регулярними фізичними вправами.

Проблеми з травленням

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Кофеїн може спричинити проблеми з травленням, особливо закрепи, як було встановлено в дослідженні, опублікованому BMC Public Health. Кофеїн діє як сечогінний засіб, збільшуючи діурез і потенційно спричиняючи зневоднення, яке може перешкоджати травленню та спричиняти рідше випорожнення кишечника. Крім того, молочні інгредієнти в цьому чаї, як-от молоко та вершки, можуть спричиняти біль у травленні у людей із непереносимістю лактози або чутливою травною системою. Непереносимість лактози може призвести до здуття живота, газоутворення та діареї, в той час як чутливість до молочних продуктів може викликати безліч шлунково-кишкових симптомів. Щоб уникнути проблем зі шлунком, пийте чай з молоком у помірних кількостях і уникайте зневоднення, випиваючи достатньо води протягом дня.

Тривожність

Ще одним побічним ефектом чаю з молоком є тривога. Надмірне споживання кофеїну може викликати низку фізіологічних реакцій, включно з прискореним серцебиттям, підвищенням кров'яного тиску та підвищеною пильністю, як було виявлено в дослідженні, опублікованому в журналі Frontiers Psychology. Ці тілесні відчуття можуть нагадувати симптоми тривоги, спричиняючи відчуття нервозності, занепокоєння і роздратування. Люди, у яких вже є тривожні розлади, можуть бути більш уразливими до тривоги, викликаної кофеїном. Щоб зменшити занепокоєння, обмежте споживання кави, особливо в періоди сильного стресу або занепокоєння.

Дефіцит поживних речовин

Надмірне вживання чаю з молоком може "скоротити споживання води та інших напоїв, які сприяють загальній гідратації та споживанню поживних речовин", — каже Ананд. Вживання солодкого чаю з молоком може призвести до тяги до солодкого і зниження апетиту. Згодом це може призвести до дефіциту основних вітамінів, мінералів та інших поживних речовин, необхідних для оптимального здоров'я. Щоб підтримувати збалансовану дієту, пам'ятайте про побічні ефекти чаю з молоком і віддавайте перевагу продуктам, багатим поживними речовинами, як-от фрукти, овочі, цільнозернові продукти та нежирний білок.

Як зробити чай із молоком корисним?

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Щоб звести до мінімуму ці потенційні побічні ефекти чаю з молоком, спробуйте таке:

Обирайте високоякісний чорний, зелений чай або чай улун. Ці чаї багаті антиоксидантами і мають безліч переваг для здоров'я.

Вибирайте маложирне або знежирене молоко, щоб знизити споживання калорій і жирів. Ви також можете вибрати рослинні альтернативи, такі як мигдальне, соєве або вівсяне молоко.

Замість цукру використовуйте натуральні підсолоджувачі, такі як мед, кленовий сироп або стевію.

Пийте чай із молоком у розумних кількостях. Надмірне захоплення цим напоєм може призвести до небажаних побічних ефектів. Дотримуючись цих порад, ви зможете насолоджуватися улюбленим напоєм без шкоди для свого здоров'я.

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