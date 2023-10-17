"Спасибо и до свиданья": Милли Бобби Браун хочет попрощаться с сериалом "Очень странные дела"

19-летняя актриса говорит, что съемки в сериале "мешают" ей заняться другими делами и она готова попрощаться с проектом.

Милли Бобби Браун заявила, что готова попрощаться с "Очень странными делами", поскольку это мешает ей участвовать в других проектах. Об этом пишет журнал Glamour.

19-летняя актриса оказалась в центре внимания семь лет назад, когда в 2016 году ее пригласили в популярный сериал Netflix на роль Одиннадцати.

Но поскольку проект близится к завершению и готовит пятый и последний сезон, Милли говорит, что готова оставить его позади, как окончание средней школы.

В интервью журналу она сказала, что когда человек чувствует, что готов, он уходит. Актриса отметила, что съемки отнимают много времени и мешают ей заниматься другими вещами, которыми она "увлечена".

"Это мешает создавать истории, которые мне нравятся. Поэтому я готова сказать: "Спасибо и до свидания", – сказала Милли.

Милли также рассказала, что выросла на съемках "Очень странных дел" и сериал дал ей "инструменты и ресурсы, чтобы стать лучшей актрисой".

Актриса прямо заявила, что не будет грустить, потому что никто не умирает и она сможет видеться со всеми, кто стал ей близок во время съемок фильма.

Актриса Милли Бобби Браун Фото: Twitter/Netflix

Ее коллеги по фильму также рассказали о своих чувствах по поводу завершения мегахитового сериала.

Дэвид Харбор, который играет Джима Хоппера, поделился схожими мыслями, сказав, что когда он начинал шоу, "хотел, чтобы оно никогда не закончилось", но теперь "пришло время".

"Пришло время нам покинуть это гнездо и попробовать другие вещи и разные проекты. И позволить братьям Даффер попробовать разные вещи. Я имею в виду, эти ребята такие талантливые. Я хочу посмотреть, что они придумают дальше. Так что это горько-сладко, но определенно пора", – поделился Харбор.

Гейтен, который играет Дастина Хендерсона, сказал, что он живет в "глубоком страхе" перед финалом "Очень странных дел", потому что "это не только было потрясающе, но и на какое-то время стало отличной гарантией занятости".

Напомним, весной стало известно, что звезда сериала "Очень странные дела" Милли Бобби Браун выходит замуж. Актриса встречается с сыном известного музыканта почти три года.