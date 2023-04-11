Продолжение франшизы: Netflix заказал анимационный сериал по "Очень странным делам"

Создатели научно-фантастического сериала рассказали, что сценарий и обложка мультсериала "невероятные". Над проектом работает Эрик Роблес, ранее создавший анимационный 52-серийный сериал "Фанбой и Чам Чам".

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Стриминговый сервис Netflix продолжает развивать франшизу "Очень странные дела" и уже заказал анимационный сериал, где события будут также разворачиваться в мире научно-фантастического сериала. Об этом известно из материала Variety.

Журналисты рассказали, что почти все детали проекта держат в тайне, однако известно, кто будет разрабатывать мульт-сериал. Над анимационными "Очень странными делами" будут работать Эрик Роблес, известный своими работами "Фанбой и Чам Чам" и "Глюкотехники", а также австралийская анимационная студия Flying Bark Productions, выпускавшая мультфильмы о Пчелке Майе.

Создатели "Очень странных дел" братья Даффер поделились, что всегда мечтали о мультфильме по мотивам сериала и в восторге от идеи Роблеса.

"Мы всегда мечтали о мультфильме "Очень странные дела" в духе субботних утренних мультфильмов, которые мы любили с детства, и видеть эту мечту воплощенной в жизнь было невероятно волнующим. Мы не можем быть не в восторге от того, что придумали Эрик Роблес и его команда: сценарии и обложка — невероятные, и мы не можем дождаться, чтобы поделиться с вами новостью! Приключения продолжаются", — заявили братья Даффер.

Напомним, в феврале 2022 года объявили, что "Очень станные дела" продлены на пятый сезон.

6 января этого года журналисты сообщили, что звезда сериала Ноа Шнапп совершил каминг-аут. 18-летний актер признался, что больше похож на своего персонажа, чем думал.