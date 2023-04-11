Продовження франшизи: Netflix замовив анімаційний серіал за "Дивними дивами"

Творці науково-фантастичного серіалу розповіли, що сценарій і обкладинка мультсеріалу "неймовірні". Над проєктом працює Ерік Роблз, який раніше створив анімаційний 52-серійний серіал "Фенбой і Чам Чам".

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Стримінговий сервіс Netflix продовжує розвивати франшизу "Дивні дива" та вже замовив анімаційний серіал, де події також розгортатимуться у світі науково-фантастичного серіалу. Про це відомо з матеріалу Variety.

Журналісти розповіли, що майже всі деталі проєкту нині тримають у таємниці, однак відомо, хто розроблятиме мультсеріал. Над анімаційними "Дивними дивами" працюватимуть Ерік Роблз, відомий своїми роботами "Фенбой і Чам Чам" і "Глюк Тек", а також австралійська анімаційна студія Flying Bark Productions, що випускала мультфільми про Бджілку Майю.

Творці "Дивних див" брати Даффер поділилися, що завжди мріяли про мультфільм за мотивами серіалу та в захваті від ідеї Роблза.

"Ми завжди мріяли про мультфільм "Дивні дива" в стилі суботніх ранкових мультфільмів, які ми любили з дитинства, і бачити цю мрію втіленою в життя було неймовірно зворушливим. Ми не можемо бути не в захваті від того, що придумали Ерік Роблз і його команда: сценарії та обкладинка — неймовірні, і ми не можемо дочекатися, щоб поділитися з вами новиною! Пригоди тривають", — заявили брати Даффер.

Нагадаємо, у лютому 2022 року оголосили, що "Дивні дива" продовжені на п’ятий сезон.

6 січня цього року журналісти повідомили, що зірка серіалу Ноа Шнапп зробив камінг-аут. 18-річний актор зізнався, що більше схожий на свого персонажа, ніж думав.