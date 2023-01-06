Зірка серіалу "Дуже дивні справи" зробив камінг-аут

Ноа Шнапп, який зіграв Вілла Баєрса, зізнався, що він гей.

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18-річний актор Ноа Шнапп, який прославився після серіалу "Дуже дивні справи", зробив камінг-аут, записавши ролик для TikTok. Про це пише Daily Mail.

Ноа зізнався, що він більше схожий на свого персонажа із серіалу, Вілла Баєрса, ніж він думав. У липні 2022 року творці "Дуже дивних справ" підтвердили, що персонаж є геєм і закоханий у свого найкращого друга Майка Віллера.

Ноа зазначив, що цей розвиток сюжету тримали в секреті, щоб показати дорослішання молодих людей.

[ + – ] Трейлер серіалу "Дуже дивні справи"

Сам Шнапп зазначив, що довгий час боявся зізнатися, і, кажучи алегорично "запирав себе у шафі", як дитину, яка провинилася, але рідні та близькі здивували її, сказавши, що "вони знали".

"Коли я, нарешті, сказав своїм друзям і сім'ї, що я гей, після того, як 18 років боявся у шафі, все, що вони сказали, було "ми знаємо", — написав він під відео.

Як відомо, четвертий сезон серіалу вийшов наприкінці травня 2022 року на Netflix.

Раніше Ноа та Міллі Боббі Браун, яка виконує роль дівчинки Одинадцять, що має надприродні здібності, говорили, що дружать й у звичайному житті. І навіть жартували, що якщо ні з ким не зустрічатимуться до 40 років, то почнуть жити разом.

[ + – ] Ноа Шнапп та Міллі Боббі Браун у серіалі "Дуже дивні справи" Фото: Скриншот

Утім, Браун зараз у стосунках із Джейком Бон Джові, сином відомого музиканта. Вони довго стверджували, що просто друзі, але нещодавно підтвердили свої стосунки.

Нещодавно дівчину помітили з каблучкою для заручин.