Звезда сериала "Очень странные дела" совершил каминг-аут

Ноа Шнапп, сыгравший Уилла Байерса признался, что он гей.

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18-летний актер Ноа Шнапп, прославившийся после сериала "Очень странные дела", совершил каминг-аут, записав ролик для TikTok. Об этом пишет Daily Mail.

Ноа признался, что он больше похож на своего персонажа из сериала, Уилла Байерса, чем он думал. В июле 2022 года создатели "Очень странных дел" подтвердили, что персонаж является геем и влюблен в своего лучшего друга Майка Уиллера.

Ноа отметил, что это развитие сюжета держали в секрете, чтобы показать взросление молодых людей.

[ + – ] Трейлер сериала "Очень странные дела"

Сам Шнапп отметил, что долгое время боялся признаться, и, говоря иносказательно "запирал себя в шкафу", как провинившегося ребенка, но родные и близкие удивили его, сказав, что "они знали".

"Когда я, наконец, сказал своим друзьям и семье, что я гей, после того, как 18 лет боялся в шкафу, все, что они сказали, было "мы знаем", — написал он под видео.

Как известно, четвертый сезон сериала вышел в конце мая 2022 года на Netflix.

Ранее Ноа и Милли Бобби Браун, исполняющая роль девочки Одиннадцать, обладающую сверхъестественными способностями, говорили, что дружат и в обычной жизни. И даже шутили, что если ни с кем не будут встречаться до 40 лет, то начнут жить вместе.

[ + – ] Ноа Шнапп и Милли Бобби Браун в сериале "Очень странные дела" Фото: Скриншот

Впрочем, Браун сейчас в отношениях с Джейком Бон Джови, сыном известного музыканта. Они долго утверждали, что просто друзья, но недавно подтвердили свои отношения.

Недавно девушку заметили с помолвочным кольцом.