Топ-5 элегантных образов: как принцесса Беатрис из посмешища превратилась в модную икону
Еще недавно над принцессой смеялись из-за ее нелепых шляпок, но теперь дочь принца Эндрю демонстрирует безупречный вкус. И все благодаря хорошему стилисту.
Наконец-то стало известно, кто превратил принцессу Беатрис из "королевы нелепых шляпок" в настоящую икону стиля. Теперь ее наряды вызывают восхищение. И над образами принцессы основательно поработала Оливия Бэкингем, которая также консультирует Поппи Делевинь и Ники Хилтон. Об этом пишет Daily Mail.
Названная "секретным оружием высшего общества", Оливия познакомила Беатрис с рядом известных дизайнеров, включая жену Ника Кейва и Эмилию Викстед, а также с Маноло Блаником и Chopard.
"Мне нравится раздвигать границы своих клиентов, но при этом придерживаться их подлинных кодексов", — говорит она.
Хотя когда-то стиль Беатрис вызывал сомнения, теперь она однозначно дает пример элегантности.
После того как на свадьбу своего кузена, принца Уильяма, она явилась в элегантном платье-пальто Valentino длиной до колен и экстравагантной шляпе с бантом от Филипа Трейси, Беатрис стала героиней бесчисленных пародий. А ее шляпку сравнивали с кренделем, сиденьем для унитаза или дверным молотком.
Но в день своей свадьбы Беатрис ошеломила винтажным платьем от Нормана Хартнелла, позаимствованным у ее покойной бабушки, королевы Елизаветы II.
С тех пор как пять лет назад принцессе Беатрис исполнилось 30 лет, она постепенно нашла собственную формулу моды.
Сейчас она считается одной из самых хорошо одетых королевских женщин, и во многом заслуга ее стилиста Оливии Бэкингем.
"Я не хочу, чтобы это было однобоко, мне нравится давать клиентам творческую свободу, а затем мы встречаемся и придумываем волшебный образ", — говорит Оливия, объясняя, что у нее и Беатрис сложились "стильные отношения" из-за дружбы.
"Весь процесс является совместным, когда дело доходит до выбора окончательного образа. Мы обсуждаем мероприятие и то, какой стиль подойдет, вплоть до мельчайших деталей, таких как украшения и обувь. Если женщина может чувствовать себя уверенно с помощью одежды, то именно для этого наряды и следует использовать", — уверена Оливия.
Топ-5 образов принцессы Беатрис от Оливии Бэкингем
Черное платье и перчатки на Vogue World
Беатрис блистала на блестящем мероприятии Vogue World в элегантном платье-накидке с цветочным принтом от Richard Quinn.
Сенсационный черно-желтый образ для принцессы поступил прямо с подиума и дополнен длинными черными перчатками. Дополняя модный образ, звезды шоу, принцесса убрала волосы назад и просто добавила серьги с бриллиантами и черные туфли.
Цветочное платье на скачках в Аскоте
Элегантное цветочное платье Беатрис с длинными рукавами от Monique Lhuillier, идеально подходящее для скачек в Аскоте, было украшено белой кружевной накладкой с замысловатыми фиолетовыми и желтыми цветами.
Ее зачесанные назад волосы украшала шляпа JBH Millinery, а в руках она несла клатч Anya Hindmarch. Сочетание романтического платья со структурными аксессуарами создало шикарный и современный ансамбль.
Свадьба в Иордании
Беатрис и Эдо отправились в Иорданию вместе с принцем Уильямом и Кейт Миддлтон, чтобы отпраздновать королевскую свадьбу наследного принца Хусейна и Раджвы Аль Саиф.
Беатрис выбрала бледно-голубое платье Needle and Thread с кружевными прозрачными рукавами, черным поясом на талии, пудрово-голубые туфли Ralph и Russo, изящный бант для волос и добавила немного веселья с клатчнм Sophia Webster Wifey for Lifey.
На государственный банкет после свадьбы наследного принца Хусейна и Раджвы Аль Саиф в Иордании принцесса Беатрис надела атласное платье с украшенным лифом от Reem Acra и клатч Tyler Ellis. Она добавила образу особенный штрих, дополнив его йоркской тиарой, той же самой, которую ее мать, Сара Фергюсон, носила в день своей свадьбы в 1986 году.
Летняя вечеринка в Национальной галерее
Принцесса Беатрис сияла в темно-зеленом платье от Markarian во время посещения первой летней вечеринки и сбора средств для кампании по случаю двухсотлетия Национальной галереи. Платье длиной до пола, расшитое пайетками, отличалось развевающимися рукавами и глубоким вырезом.
Образ она дополнила черной повязкой на голову, которая дополняла пояс на платье, и расшитым бисером клатчем от Тайлера Эллиса.
Коронация короля Чарльза
На знаменательную коронацию своего дяди, короля Карла III, Беатрис надела пурпурное платье миди с поясом и эффектными рукавами от Beulah London.
Образ она дополнила серьгами-кольцами с розовыми сапфирами, рубеллитами и розовыми опалами от Garrard, а прическу украсила оригинальным головным убором от Emily London, которая чем-то напоминала тиару.
Напомним, ранее принцесса Беатрис и ее супруг Эдоардо посетили гала-вечер. И дочь принца Эндрю блистала в роскошном кружевном платье.