Принцесса Беатрис пришла на гала-вечер в роскошном кружевном платье (фото)

К платью королевская особа подобрала туфли в тон и стильный жакет.

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35-летняя принцесса Беатрис и ее 39-летний супруг Эдоардо Мапелли Моцци посетили гала-концерт "Искусство желаний" в лондонском отеле The OWO Raffles, пишет Hello.

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На мероприятии племянница британского короля появилась в эффектном бледно-голубом кружевном длинном платье от Self-Portrait. Она дополнила его туфлями Ralph & Russo в тон, а черный клатч Postbox, украшенный фиолетовыми и черными узорами, добавил контраста. На плечи принцесса накинула белый жакет в стиле букле и с цепочкой. Ее каштановые волосы, заплетенные в небрежный хвост, позволяли выделить эффектные серьги.

Фото: Getty

Палитра макияжа, подчеркивающая естественные оттенки, в сочетании с легким дымчатым макияжем глаз и нежно-розовыми губами завершила образ Беатрис.

Эдоардо был в строгом темно-синем костюме в сочетании с белоснежной рубашкой. Текстурированный голубой галстук и темно-синие лоферы дополняли его щеголеватый внешний вид.

Гала-концерт, организованный организацией Art of Wishes и знаменитым аукционным домом Christie's, стал собранием любителей искусства, филантропов и сливок мира знаменитостей. Среди присутствующих были телеведущий Вернон Кей, сенсация TikTok Эбби Робертс и известный стилист Иви Хендерсон.

Ранее Фокус писал о том, что принцесса Беатрис вместе с мужем парой недель ранее посетили открытие отеля, где проходил гала-концерт.