Кэти Перри и Орландо Блум отправились на свидание в Лас-Вегасе (фото)

Звездная пара помолвлена с 2019 года и воспитывает общую дочь Дэйзи Дав Блум.

38-летняя американская певица Кэти Перри и британский актер Орландо Блум, 46, сходили на свидание в Лас-Вегасе. Об этом пишет Daily Mail.

Молодая мама продемонстрировала фигуру в платье с леопардовым принтом и тонкими бретельками.

Тем временем Блум был в бомбере, накинутом на светло-коричневую кофту и белую футболку.

Кэти, у которой с Орландо есть трехлетняя дочь Дэйзи Дав Блум, уложила свои длинные черные волосы в прическу назад.

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Кэти Перри и Орландо Блум

Она дополнила образ в Лас-Вегасе висячими серьгами, которые переходили от маленьких к большим камням. Артистка носила свои вещи в маленькой, но яркой блестящей фиолетовой сумочке.

Это было согласовано с ее двухцветными туфлями на шпильке, которые также были мерцающими и имели розовые и оранжевые оттенки.

Перри и Блум трогательно продемонстрировали свою любовь и заботу друг о друге, держась за руки. Певица также в один момент положила руку на плечо возлюбленного.

Кэти Перри и Орландо Блум Фото: Getty Images

Напомним, Кэти Перри и Орландо Блум сходили на вечеринку Джеффа Безоса.

Также Фокус писал о скандале с бывшим мужем Кэти Перри Расселлом Брендом.