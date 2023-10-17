Сыновья Анджелины Джоли появились с ней на съемочной площадке "Марии" (фото)

22-летний Мэддокс и 19-летний Пакс поддержали звездную маму во время работы.

48-летняя американская актриса Анджелина Джоли взяла с собой на съемочную площадку двух сыновей. Об этом пишет Just Jared.

Во время съемок будущего биографического фильма "Мария" к оскароносной актрисе присоединились ее сыновья Мэддокс, 22, и Пакс, 19, на Пелопоннесе, Греция.

Бывшая жена Брэда Питта была в сером шелковом халате, с макияжем и прической, когда ее сопровождали два наследника.

Джоли впервые заметили на съемочной площадке на прошлой неделе, спустя год после анонса съемок проекта о греческой оперной певице Марии Каллас. Она сыграет главную роль в будущей картине, которая является третьим биографическим фильмом для режиссера Пабло Ларраина.

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Анджелина Джоли с сыновьями

Ранее Пакс работал фотографом для фильма Анджелины Джоли 2017 года "Сначала они убили моего отца", а также работал в отделе режиссера ее будущего фильма "Без крови".

15-летняя дочь голливудской актрисы Вивьен также недавно начала работать ее ассистенткой в театре.

Анджелина Джоли с детьми Фото: Getty Images

Между тем Мэддокс был продюсером фильма "Сначала они убили моего отца" и стажером во время съемок фильма Джоли "У моря" 2015 года.

Напомним, 19-летний наследник Анджелины Джоли и Брэда Питта встречается с 20-летней актрисой.

Также Фокус писал о первых кадрах со съемочной площадки фильма "Мария" с Анджелиной Джоли в главной роли.