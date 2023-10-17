Ник Джонас поделился трогательными кадрами с дочкой от Приянки Чопры (фото)
Звездные супруги воспитывают пока одного общего ребенка. Девочка родилась в конце 2021 года от суррогатной матери.
31-летний американский певец Ник Джонас поделился трогательными снимками с дочерью Малти Мэри. Семейные кадры артист опубликовал в Instagram.
Годовалая дочь Ника Джонаса Малти Мэри посетила концерт его группы "Jonas Brothers" вместе с женой певца, индийской актрисой Приянкой Чопрой, 41.
"Приводите на работу семью", — отметил молодой отец.
На одном черно-белом снимке за кулисами 31-летний исполнитель смотрит в глаза Малти, держа ее на руках.
На другом фото показано, как ребенок тычет в нос своего папу, а 41-летняя Чопра прижимает дочь к себе.
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На третьем и последнем изображении актриса улыбается, а Малти сидит у нее на коленях, наблюдая за выступлением группы из первого ряда.
Наследница звездной пары надела наушники и была в балетной пачке со звездами и кроксах.
Подписчики музыканта отреагировали на новые семейные фото.
"Мне это нравится! Нет ничего подобного тому, как взять с собой малышей в тур", — написал один пользователь сети.
"Боже, как Малти смотрит на своего папу. Так мило", — прокомментировал второй человек.
Напомним, Приянка Чопра и Ник Джонас сходили на свидание в сентябре 2023 года.
Также Фокус писал об отношении Приянки Чопры к разводу брата мужа и актрисы Софи Тернер.