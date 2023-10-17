Ник Джонас поделился трогательными кадрами с дочкой от Приянки Чопры (фото)

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31-летний американский певец Ник Джонас поделился трогательными снимками с дочерью Малти Мэри. Семейные кадры артист опубликовал в Instagram.

Годовалая дочь Ника Джонаса Малти Мэри посетила концерт его группы "Jonas Brothers" вместе с женой певца, индийской актрисой Приянкой Чопрой, 41.

"Приводите на работу семью", — отметил молодой отец.

На одном черно-белом снимке за кулисами 31-летний исполнитель смотрит в глаза Малти, держа ее на руках.

На другом фото показано, как ребенок тычет в нос своего папу, а 41-летняя Чопра прижимает дочь к себе.

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Приянка Чопра и Ник Джонас с дочерью

На третьем и последнем изображении актриса улыбается, а Малти сидит у нее на коленях, наблюдая за выступлением группы из первого ряда.

Наследница звездной пары надела наушники и была в балетной пачке со звездами и кроксах.

Подписчики музыканта отреагировали на новые семейные фото.

Приянка Чопра и Ник Джонас

"Мне это нравится! Нет ничего подобного тому, как взять с собой малышей в тур", — написал один пользователь сети.

"Боже, как Малти смотрит на своего папу. Так мило", — прокомментировал второй человек.

Напомним, Приянка Чопра и Ник Джонас сходили на свидание в сентябре 2023 года.

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