Приянка Чопра в образе total black отправилась на свидание с мужем (фото)

Звездные супруги не часто проводят время только вдвоем, так как воспитывают годовалую дочь.

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41-летняя индийская актриса Приянка Чопра и 30-летний американский певец Ник Джонас были замечены на свидании. Об этом пишет Daily Mail.

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Звездную пару сфотографировали по пути в бродвейский театр The Booth Theater в центре Манхэттена, Нью-Йорк. Супруги сходили на популярный мюзикл "Кимберли Акимбо".

Для романтического вечера с мужем Приянка выбрала образ total black. Актриса надела обтягивающие платье, пальто и кожаные высокие сапоги. Свой вневременной образ она дополнила бриллиантовым колье, серьгами-кольцами и желтой сумочкой Hermès.

Джонас выглядел стильно в замшевом коричневом пиджаке на пуговицах поверх белой майки в рубчик, темно-серых брюках и бейсболке. К блейзеру он подобрал соотвествующие замшевые ботинки.

Напомним, индийская звезда экрана и американский певец поженились в 2018 году. Брак стал первым для обоих, а в 2022 стало известно, что у пары родилась дочь Мелти Мэри.

Ранее Фокус писал, что Приянка Чопра трогательно обратилась к Нику Джонасу.