Пріянка Чопра в образі total black вирушила на побачення з чоловіком (фото)

Зіркове подружжя не часто проводить час тільки удвох, оскільки виховує однорічну доньку.

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41-річну індійську акторку Пріянку Чопра і 30-річного американського співака Ніка Джонаса помітили на побаченні. Про це пише Daily Mail.

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Зіркову пару сфотографували дорогою до бродвейського театру The Booth Theater у центрі Мангеттена, Нью-Йорк. Подружжя сходило на популярний мюзикл "Кімберлі Акімбо".

Для романтичного вечора з чоловіком Пріянка обрала образ total black. Акторка одягла обтислу сукню, пальто і шкіряні високі чоботи. Свій позачасовий образ вона доповнила діамантовим кольє, сережками-кільцями і жовтою сумочкою Hermès.

Джонас мав стильний вигляд у замшевому коричневому піджаку на ґудзиках поверх білої майки в рубчик, темно-сірих штанах і бейсболці. До блейзера він підібрав відповідні замшеві черевики.

Нагадаємо, індійська зірка екрану та американський співак одружилися 2018 року. Шлюб став першим для обох, а 2022 року стало відомо, що у пари народилася донька Мелті Мері.

Раніше Фокус писав, що Пріянка Чопра зворушливо звернулася до Ніка Джонаса.