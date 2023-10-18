18 октября 2023 года: апостола Луки - что сегодня нельзя делать?
Сегодня нельзя переедать и покупать одежду.
Что случилось в этот день?
Сегодня православная церковь почитает память евангелиста и апостола Луки. Он был одним из 70 учеников Христа. Спаситель благословил их распространять христианство по всему миру. Евангелист Лука как можно точнее описывал жизнь Христа по хронологии, а затем писал об апостолах, живших после Воскресения Иисуса.
Что нельзя делать 18 октября:
- переедать;
- одалживать что-то из еды;
- покупать одежду.
Народные поверья и приметы:
- снег еще не выпал — зима будет поздней;
- "рога" луны направлены на север — скоро будет снег;
- облака плывут с севера на юг — будет солнечно, наоборот – ждите непогоду.
День ангела празднуют:
Андрей, Гаврило, Давид, Елизавета, Иван, Иосиф, Леонтий, Николай, Семен, Сергей, Юлиан.
Родились в этот день:
1960 год — Жан-Клод Ван Дамм, американский актер, мастер боевых искусств, сценарист, кинорежиссер;
1982 год — Светлана Лобода, украинская певица.
А также в этот день:
1667 год — голландцами в Америке основан Брюкелен (ныне — Бруклин);
1896 год — в "Нью-Йорк Джорнел" появились первые комиксы;
1922 год — основана британская радиовещательная корпорация "BBC".