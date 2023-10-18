18 октября 2023 года: апостола Луки - что сегодня нельзя делать?

Сегодня нельзя переедать и покупать одежду.

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Что случилось в этот день?

Сегодня православная церковь почитает память евангелиста и апостола Луки. Он был одним из 70 учеников Христа. Спаситель благословил их распространять христианство по всему миру. Евангелист Лука как можно точнее описывал жизнь Христа по хронологии, а затем писал об апостолах, живших после Воскресения Иисуса.

Что нельзя делать 18 октября:

переедать;

одалживать что-то из еды;

покупать одежду.

Народные поверья и приметы:

снег еще не выпал — зима будет поздней;

"рога" луны направлены на север — скоро будет снег;

облака плывут с севера на юг — будет солнечно, наоборот – ждите непогоду.

День ангела празднуют:

Андрей, Гаврило, Давид, Елизавета, Иван, Иосиф, Леонтий, Николай, Семен, Сергей, Юлиан.

Родились в этот день:

1960 год — Жан-Клод Ван Дамм, американский актер, мастер боевых искусств, сценарист, кинорежиссер;

1982 год — Светлана Лобода, украинская певица.

А также в этот день:

1667 год — голландцами в Америке основан Брюкелен (ныне — Бруклин);

1896 год — в "Нью-Йорк Джорнел" появились первые комиксы;

1922 год — основана британская радиовещательная корпорация "BBC".