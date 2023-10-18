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Стиль життя

18 жовтня 2023 року: апостола Луки — що сьогодні не можна робити?

Сьогодні не можна переїдати та купувати одяг.

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Що сталося цього дня?

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять євангеліста й апостола Луки. Він був одним із 70 учнів Христа. Спаситель благословив їх поширювати християнство по всьому світу. Євангеліст Лука якомога точніше описував життя Христа за хронологією, а потім писав про апостолів, які жили після Воскресіння Ісуса.

Що не можна робити 18 жовтня:

  • переїдати;
  • позичати щось із їжі;
  • купувати одяг.

Народні повір'я та прикмети:

  • сніг ще не випав — зима буде пізньою;
  • "роги" місяця спрямовані на північ — скоро буде сніг;
  • хмари пливуть із півночі на південь — буде сонячно, навпаки — чекайте негоду.

День ангела святкують:

Андрій, Гаврило, Давид, Єлизавета, Іван, Йосип, Леонтій, Микола, Семен, Сергій, Юліан.

Народилися в цей день:

1960 рік — Жан-Клод Ван Дамм, американський актор, майстер бойових мистецтв, сценарист, кінорежисер;

1982 рік — Світлана Лобода, українська співачка.

А також у цей день:

1667 рік — голландці в Америці заснували Брюкелен (нині — Бруклін);

1896 рік — у "Нью-Йорк Джорнел" з'явилися перші комікси;

1922 рік — засновано британську радіомовну корпорацію "BBC".