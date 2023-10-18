Холестерин не враг. Диетолог рассказала, как снизить "плохой" холестерин

Высокий холестерин стал буквально панацеей, от которой люди хотят избавиться, изменив рацион. Но действительно ли все зависит только от еды, Фокусу рассказывает диетолог Татьяна Кихтева.

Все знают о существовании "хорошего" и "плохого" холестерина, поэтому беспокоятся, чтобы последний не преобладал, чтобы не навредить здоровью. Часто люди самостоятельно пытаются снизить холестерин, используя различные напитки и диеты. Но действительно ли это поможет? Эксклюзивно для Фокуса диетолог, семейный врач, президент Ассоциации профессионалов фитнеса и нутрициологов Украины Татьяна Кихтева рассказала от чего на самом деле зависит выработка холестерина в организме, и какие пищевые привычки помогут вам избежать проблем со здоровьем.

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Существуют несколько фракций холестерина: есть общий холестерин, а есть фракции, так называемого, "хорошего" и "плохого" холестерина. "Хороший" — это липопротеиды хорошей плотности, "плохой" — липопротеиды низкой плотности. Эти молекулы отличаются по размеру и составу.

"Плохой холестерин — это большие молекулы и, при благоприятных условиях, например, если есть повреждение эндотелия и другие факторы, то плохой холестерин может забивать сосуды, вызывая атеросклероз, что в дальнейшем может способствовать развитию инфарктов и инсультов. "Хороший" холестерин — это маленькие молекулы, которые в своем составе содержат больше белка, мало триглицеридов, мало холестерина и, наоборот, он защищает от атеросклероза", — говорит Татьяна Кихтева.

Почему повышается холестерин?

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Врач отмечает, что 80% холестерина вырабатывается в нашем организме клетками печени, кишечника и другими органами и только 20% попадает с пищей.

"Фактор пищи не является первоочередным. Холестерин может повышаться из-за неправильной работы печени, заболевания печени, из-за изменения микрофлоры кишечника, из-за нарушения желчегонной функции и состава желчи. Кроме того, есть мутации в генах, когда нарушается выработка холестерина на генетическом уровне, развивается, так называемая, семейная гиперхолестеринемия. Тогда мы будем наблюдать у ближайших родственников высокий холестерин", — говорит Татьяна Кихтева.

Итак, не всегда виновником высокого холестерина является именно пища, поэтому, в первую очередь, нужно наладить работу печени, кишечника, желчного пузыря и уже дополнительно работать с питанием.

Снизить холестерин помогут овощи

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"Главные шаги, которые вы должны сделать на пути снижения холестерина, это добавить в рацион клетчатку. Это могут быть овощи, фрукты, дополнительный нутрицевтик клетчатки, например, псиллиум, которые будут связывать молекулы холестерина и выводить их из организма. Можно добавить омега-3 жирные кислоты, они помогают увеличивать "хороший" холестерин и снижать "плохой". Также есть специальные лечебные препараты, которые может назначать исключительно семейный врач или кардиолог, после сдачи определенных анализов", — отмечает врач.

В рационе, кроме овощей и фруктов, обязательно должны быть ненасыщенные жиры, которые можно получить из жирной рыбы, авокадо, растительных масел, орехи. Вы должны делать акцент на уменьшении жиров животного происхождения, а растительные жиры, наоборот, — увеличивать.

Способ приготовления пищи

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На увеличение уровня холестерина в организме влияет не только пища, но и способ ее приготовления. "Если мы жарим, то это дополнительный жир, особенно, если жарить на сале, масле Гхи и других животных жирах, которые содержат холестерин. Если же пища варится или готовится на пару, то количество использованных жиров уменьшается, тем самым мы уменьшаем количество попадания холестерина с пищей", — отмечает диетолог.

На самом деле холестерин — не враг, это наш друг. Из холестерина вырабатываются половые гормоны, витамин D, он участвует в создании желчных кислот, также холестерин является составляющей клеточных мембран. Поэтому, если наблюдается незначительное повышение холестерина, то не обязательно его снижать, особенно это касается пожилых людей. Хуже, когда холестерина мало, это означает, что у вас не будет хватать гормонов, жирорастворимых витаминов, поэтому не спешите самостоятельно принимать решение о снижении холестерина. Перед этим обязательно нужно посоветоваться с врачом.

Советы диетолога

Фото: Freepik

Придерживайтесь здорового сбалансированного питания, согласно средиземноморской диете, которая содержит достаточное количество клетчатки из овощей и фруктов (28-30 г в день).

Помните, что больше всего холестерина содержится в субпродуктах и в жирном мясе, поэтому старайтесь употреблять эти продукты в умеренном количестве.

Обогащайте рацион омега-3 жирными кислотами за счет пищевых продуктов или пищевых добавок.

Добавляйте в свой рацион кисломолочные продукты, которые будут помогать размножаться хорошей микрофлоре в кишечнике, потому что от нее тоже в большой степени зависит, будет ли повышаться холестерин. Очень важно есть ферментированные и кисломолочные продукты и клетчатку.

Будьте активны, занимайтесь спортом и поддерживайте здоровый вес.

Напомним, топ-6 питательных напитков, которые помогут снизить высокий уровень холестерина.

Ранее Фокус писал о том, что высокий уровень "плохого" холестерина вреден для здоровья, поскольку способствует образованию артериальных бляшек.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.