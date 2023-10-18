"Мне повезло": Кортни Кардашьян считает, что жизнь ее ребенка спасло дополнительное УЗИ

Телезвезда поделилась, что ей всегда везло немного больше, чем другим.

У 44-летней Кортни Кардашьян и ее мужа, барабанщика Blink-182 Трэвиса Баркера, скоро должен родиться первый совместный ребенок. В прошлом месяце Кортни, для которой это уже четвертая беременность, перенесла экстренную операцию на плоде. Патология, подробности которой не раскрываются, была обнаружена во время внепланового ультразвукового исследования, которое обычно не проводят беременным женщинам в США. Об этом она рассказала в интервью для журнала Vogue

У Кортни уже есть трое детей от Скотта Дисика: 13-летний Мейсон, 11-летняя Пенелопа и восьмилетняя Рейн. Все предыдущие беременности Кортни протекали без проблем.

"Этот опыт открыл мне глаза на совершенно новый мир беременности, о котором я не знала в прошлом", – прокомментировала Кортни свою нынешнюю беременность.

Кортни Кардашьян называет себя "одержимой идеей беременности". В этот раз с учетом своего возраста она подпадает под категорию "гериатрической беременности".

"Это слово такое дикое. Но мои врачи очень осторожны, и у меня было гораздо больше ограничений, чем во время других беременностей. В первом триместре не было ни тренировок, ни полетов на самолетах, ни секса. Затем, во втором триместре, я могла делать все, что угодно. Теперь все ограничения вернулись", – поделилась Кортни.

Телезвезда призналась, что была в ужасе, когда узнала, что медицинская страховка в США обычно покрывает только два исследования УЗИ во время беременности.

"Я понятия не имела об этом. Но мне всегда везло делать больше, чем покрывает страховка, и это внеплановое исследование спасло жизнь моему ребенку", – сказала Кортни.

Теперь благодарная будущая мама совершает длительные прогулки, слушает воодушевляющие аудиокниги и планирует придерживаться стиля воспитания привязанности.

"Это то, что я сделала для своих двух младших детей. Мы не выходили из дома первые 40 дней. После этого возникает супер-связь с ребенком, и мне это нравится", – рассказала Кортни, добавив, что пока у нее нет плана родов.

Напомним, Кортни Кардашьян на последних месяцах беременности снялась для обложки глянца. Телезвезда призналась, что забеременела естественным путем в 44 года и назвала это "божьим промыслом".