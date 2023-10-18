Дети Уилла Смита отреагировали на новости о расставании родителей

В своих мемуарах Джада Пинкетт-Смит призналась, что с 2016 года не состоит в романтических отношениях с мужем.

Дети Уилла Смита и Джады Пинкетт-Смит отреагировали на новости о расставании своих родителей. Об этом пишет Entertainment Tonight.

Уиллоу Смит и Джейден Смит хотят приватной жизни для своих звездных родителей.

Наследники актерской четы, как сообщается, "чувствуют себя плохо" из-за своего папы Уилла Смита, поскольку Джада Пинкетт-Смит продолжает делать разоблачения об их браке, рекламируя свои мемуары "Достойно".

Важно Уилл Смит тайно расстался с женой семь лет назад

"Они знают, что в последнее время он прошел через многое, и это не помогает", — рассказал источник о "всех последних заголовках" о тайном расставании пары.

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Уилл Смит с женой Фото: Getty Images

"Они хотят, чтобы некоторые частные дела их семьи оставались частными", — заявил инсайдер, утверждая, что 55-летний Уилл "пытался быть занятым", "тусуясь со своими хорошими друзьями и детьми".

Источник добавил: "Он старается, чтобы на него не влиял внешний шум. Уилл любит Джаду и чувствует, что он всегда ее поддерживал и всегда будет это делать. Он старался быть поддержкой, а также заботился о себе".

Уилл, который также является отцом сына Трея Смита, женат на Джаде с декабря 1997 года. 52-летняя актриса рассказала накануне, что они провели годы, живя отдельно, впрочем, официального развода пока не было.

Уилл Смит с детьми Фото: Instagram willsmith

Напомним, что сейчас происходит между Джадой Пинкетт-Смит и ее мужем.

Также Фокус писал о реакции Уилла Смита на разоблачения об их расставании с Джадой.