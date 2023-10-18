Дети Уилла Смита отреагировали на новости о расставании родителей
В своих мемуарах Джада Пинкетт-Смит призналась, что с 2016 года не состоит в романтических отношениях с мужем.
Дети Уилла Смита и Джады Пинкетт-Смит отреагировали на новости о расставании своих родителей. Об этом пишет Entertainment Tonight.
Уиллоу Смит и Джейден Смит хотят приватной жизни для своих звездных родителей.
Наследники актерской четы, как сообщается, "чувствуют себя плохо" из-за своего папы Уилла Смита, поскольку Джада Пинкетт-Смит продолжает делать разоблачения об их браке, рекламируя свои мемуары "Достойно".
"Они знают, что в последнее время он прошел через многое, и это не помогает", — рассказал источник о "всех последних заголовках" о тайном расставании пары.
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"Они хотят, чтобы некоторые частные дела их семьи оставались частными", — заявил инсайдер, утверждая, что 55-летний Уилл "пытался быть занятым", "тусуясь со своими хорошими друзьями и детьми".
Источник добавил: "Он старается, чтобы на него не влиял внешний шум. Уилл любит Джаду и чувствует, что он всегда ее поддерживал и всегда будет это делать. Он старался быть поддержкой, а также заботился о себе".
Уилл, который также является отцом сына Трея Смита, женат на Джаде с декабря 1997 года. 52-летняя актриса рассказала накануне, что они провели годы, живя отдельно, впрочем, официального развода пока не было.
Напомним, что сейчас происходит между Джадой Пинкетт-Смит и ее мужем.
Также Фокус писал о реакции Уилла Смита на разоблачения об их расставании с Джадой.