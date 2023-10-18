Брэдли Купера заметили на прогулке на фоне новостей о романе с Джиджи Хадид (фото)

Звезда фильма "Место под соснами" вышел на октябрьскую прогулку в шапке и очках.

48-летний американский актер Брэдли Купер был замечен на прогулке в Нью-Йорке на фоне слухов о романе с моделью Джиджи Хадид, 28. Об этом пишет Daily Mail.

Обладатель "Оскара", который, как сообщается, "очень взволнован" от встречи с Джиджи, был в клетчатой фланелевой рубашке и серых брюках, когда шел по тротуару наедине.

Купер также был в серой шапочке и темных солнцезащитных очках.

Эта прогулка соло состоялась, когда 28-летняя супермодель, которая наполовину палестинка, высказалась в сети в поддержку Палестины во время продолжающегося израильско-палестинского конфликта.

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Брэдли Купер

Теперь стало известно, что Джиджи и ее семья, включая сестру супермодели Беллу, 27 лет, и брата Анвара, 24 года, были вынуждены сменить свои номера телефонов из-за угроз после поста Джиджи, которой приписывают роман с голливудским актером.

Как сообщалось, пару познакомила бывшая девушка Купера Ирина Шейк. Брэдли и российская модель, которые расстались в 2019 году после четырех лет совместной жизни, воспитывают 6-летнюю дочь Лею, а Джиджи воспитывает 3-летнюю дочь Хай с бывшим Зейном Маликом.

Джиджи Хадид Фото: Getty Images

Напомним, как Брэдли Купер относится к началу отношений с Джиджи Хадид.

Также Фокус писал о посте-поддержке Джиджи Хадид палестинцев.