"Винтовку мне не дадут": как Андрей Макаревич будет воевать за Израиль (видео)

Андрей Макаревич прокомментировал свое отсутствие в Израиле во время войны.

Музыкант Андрей Макаревич, уехавший из России в Израиль после начала полномасштабного вторжения в Украину, заявил, что готов сражаться за победу еврейского государства. Об этом он рассказал на своей странице в Facebook.

Музыкант с сожалением отметил, что на фронт его не пустят и пообещал найти способ, как принять участие в защите страны.

"Винтовку мне, к сожалению, не дадут, я выяснял, хотя я очень неплохо стреляю. Но я постараюсь быть чем-нибудь полезным", – сказал Макаревич.

В субботу, 7 октября, когда в Израиле началась война, Макаревич вместе со своей легендарной группой "Машина времени" был в Европе на гастролях и не мог прервать тур. Информацией об этом сразу воспользовались российские пропагандисты, обвинив музыканта в очередном бегстве из воюющего государства.

"Г*внюки из желтой российской прессы уже успели написать, что Макаревич снова убежал от войны, на этот раз израильской, и прохлаждается в Европе. Война застала меня посередине наших гастролей европейских гастролей с "Машиной времени". И прерывать их, отменять их окончание я просто не мог", – поделился музыкант.

Музыкант сообщил, что тур уже завершился, и теперь он летит домой – в Израиль.

"Когда я вернусь домой, чувство неловкости, что все там, а я где-то, у меня пройдет окончательно", – добавил Макаревич.

Музыкант пожелал всем, кто сражается с оружием в руках за Израиль, скорейшего окончания войны и возвращения к своим семьям в целости и сохранности

Андрей Макаревич прокомментировал свое отсутствие в Израиле во время войны

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