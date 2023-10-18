Дизайнер Харрис Рид вышел замуж за своего бойфренда (фото)

На тайной церемонии присутствовали только друзья и родственники пары.

Креативный директор модного дома Nina Ricci Харрис Рид вышел замуж за основателя и генерального директора Spatial Innovation Lab Эйтана Сенермана на церемонии в ратуше Челси, где собрались только самые близкие друзья пары, пишет Vogue.

Мужчины познакомилась через приложение, и между ними сразу проскочила искра.

"Это произошло буквально после открытия Лондона после второй волны COVID в 2021 году. Мы могли бы посидеть на улице и поужинать в течение часа. Помню, официант буквально не тревожил нас четыре часа, хотя наше время истекло. Он сказал: "Вы, ребята, выглядели так, как будто были так влюблены, что я не хотел вас трогать"", – рассказал журналистам лондонский дизайнер.

Через полтора года после знакомства Эйтан сделал предложение Харрису. Это произошло в саду бутик-отеля The Newt в Сомерсете, любимом месте Сенермана.

"Он удивил меня под деревом, где у нас было третье свидание. Они закрыли сад. Когда я вошел, я не верил, что это было мое собственное предложение. Я все время повторял: "О боже мой, кто-то обручился у нас". Я никогда не думал, что у меня будет мужчина на одном колене с бриллиантовым кольцом", — продолжает Харрис.

Пара сначала заключила брак в ратуше, а большое свадебное торжество запланировано следующим летом, в июне, в Италии.

"Я думаю, что это была попытка воплотить в жизнь полную фантазию жениха и невесты, находиться в здании суда, быть с семьей. Такие моменты происходят на ступеньках", — объясняет дизайнер.

Его лаконичный свадебный образ, включавший белый шелковый топ с низкой спинкой и сшитые на заказ брюки, был не тем, что можно было ожидать от Харриса, учитывая яркие, сногсшибательные модели, которыми он больше всего известен.

"В детстве я всегда представлял себе это большое платье, и оно было бы слишком чрезмерным. Но чем больше я продумывал разные идеи, тем больше мне хотелось, чтобы речь шла не столько о моих попытках сделать такое отвлекающее модное заявление, сколько о том, что я живу настоящим моментом. Мне это казалось искренним, но в то же время это было своего рода отсылкой к 1920-м годам — я пытался найти золотую середину между женским и мужским".

После церемонии Харрис удивил Эйтана, который в этот знаменательный день был одет в двубортный костюм от Husbands Paris, белым "роллс-ройсом". На нем они приехали на ужин с шампанским в отель Claridge’s.

После ужина гости направились в номер пары, чтобы устроить спонтанную вечеринку.

"Было так много смеха. Мы танцевали всю ночь напролет на террасе, пили мартини и много слушали Фрэнка Синатру… Это был тот момент, когда ты чувствуешь, что смотришь фильм, в котором играл, снова и снова. Это был день, о котором я никогда не думал, что у меня будет", – говорит Рид.

Ранее Фокус писал, что дизайнер Симон Порт Жакмюс женился на Марко Маэстри и показал фото со своей свадьбы.