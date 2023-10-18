Топ-5 сухофруктов, которые помогут повысить уровень витамина B12

Сухофрукты не только помогут вам заменить сладкие десерты, но и восполнить дефицит витамина B12 в организме. Вот самые лучшие и полезные из них.

Витамин B12 играет ключевую роль в поддержании уровня энергии, функции мозга и общего здоровья и самочувствия. Для тех, кто придерживается растительной диеты или употребляет в пищу мало мяса, получение достаточного количества витамина B12 может оказаться проблемой. К счастью, природа предлагает вкусное решение – сухофрукты, которые богаты этим незаменимым витамином. Об этом пишет Onlymyhealth.

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Курага

Фото: Freepik

Курага не только может удовлетворить вашу потребность в сладком, но и является отличным источником витамина B12. Горстка кураги может внести значительный вклад в ежедневную норму витамина B12, поддерживая нервную систему и усиливая выработку эритроцитов.

Сушеный инжир

Фото: Freepik

Инжир в сушеном виде является не только богатым источником пищевых волокон, но также содержит значительное количество витамина B12. Съешьте несколько сушеных инжиров, чтобы насладиться неповторимым вкусом и удовлетворить свои потребности в витамине B12.

Изюм

Фото: Freepik

Изюм — натуральная сладость, наполненная витаминами и минералами, включая витамин B12. Добавление изюма в десерты или хлопья для завтрака может стать вкусным дополнением и полезной питательной привычкой.

Финики

Фото: Freepik

Финики — это не просто стимулятор энергии, они также богаты витамином B12. Эти натуральные сладости можно употреблять отдельно или использовать в различных рецептах, чтобы добавить питательной ценности вашим блюдам. К слову, финики являются прекрасным натуральным подсластителем и легко заменят сахар в ваших десертах.

Чернослив

Фото: Freepik

Чернослив хорошо известен своими полезными свойствами для пищеварения, но многие не знают, что он также является хорошим источником витамина B12. Включение чернослива в ваш рацион может улучшить как здоровье пищеварительной системы, так и общий жизненный тонус.

Горсть сухофруктов – идеальный полезный перекус. Несмотря на то, что все эти сухофрукты являются естественным источником витамина B12, важно проконсультироваться со своим семейным врачом или диетологом, если у вас имеются проблемы со здоровьем.

Напомним, если вы не можете похудеть, страдаете от мышечных болей и плохо себя чувствуете, вероятнее всего у вас дефицит витамина D.

Ранее Фокус писал о том, что диетологи назвали овощ, в котором больше витамина С, чем в цитрусовых.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.