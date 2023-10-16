Усталость и лишний вес. Как понять, что вам не хватает витамина D

Если вы не можете похудеть, страдаете от мышечных болей и плохо себя чувствуете, вероятнее всего у вас дефицит витамина D.

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Сложности на работе, борьба со стрессом, работа по дому, забота о семье и близких — бывают дни, когда мы чувствуем сильную усталость. Но когда усталость и истощение становятся постоянным бременем, это может свидетельствовать о нехватке витамина D. Вы можете задаться вопросом: "Как дефицит витамина D вызывает усталость?" Ответ прост: витамин действует как гормон в организме, оптимизируя функции органов, связь мозга и нервных клеток, прочность костей и многое другое. Поэтому, когда запасы витамина D в организме низкие, чувство усталости становится само собой разумеющимся. Результаты исследований показывают, что дефицит витамина D снижает уровень энергии на 76%. Об этом пишет First for Women.

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Витамин D получил название "витамин солнца", поскольку он естественным образом вырабатывается организмом, когда солнечный свет попадает на кожу. И хотя когда-то витамин D был известен главным образом как строитель костей, теперь исследователи признают, что он обладает мощной способностью предотвращать и даже обращать вспять усталость. Вот лишь некоторые из способов, которыми это работает:

Сложности в похудении

Фото: Freepik

Помогая переносить кальций и фосфор в кости, витамин D защищает от состояния, вызывающего размягчение костей, называемого остеомаляцией. Это очень важно, поскольку остеомаляция не только ослабляет кости: как отмечают эксперты, такое состояние костей также вызывает мышечную слабость и утомляемость. Увеличение мышечной силы связано с меньшей вероятностью падения и усилением метаболизма.

Усталость и отсутствие энергии

"Витамин D необходим для функции щитовидной железы", — отмечает Ричард Л. Шеймс, доктор медицинских наук. "Он должен присутствовать в достаточных количествах, чтобы гормон щитовидной железы мог выполнять свою энергетическую работу". Действительно, исследователи, сообщающие в BMC Endocrinology, установили, что обильные запасы витамина D снижают вероятность возникновения дисфункции щитовидной железы на 41%. Поэтому, когда уровень витамина D в норме, мы ощущаем больше энергии и имеем хорошее настроение.

Влияние на женский организм

Несмотря на свою репутацию мужского гормона, тестостерон играет решающую роль в функционировании женского мозга, регуляции настроения и многом другом. Фактически, холистический гинеколог Шон Тассоне, доктор медицинских наук, говорит: "По крайней мере 90% женщин, которых я наблюдаю в своей клинике, страдают от усталости и других симптомов истощения из-за низкого уровня тестостерона". К счастью, витамин D может увеличить выработку гормона в яичниках и надпочечниках.

Почему так много женщин испытывают дефицит витамина D. "Я могу посчитать по пальцам одной руки, сколько моих пациентов имели достаточный уровень витамина D, когда я их проверял", — говорит Сьюзен Блум, доктор медицинских наук. Исследования, проведенные в Колумбийском университете, показывают, что до 90% женщин имеют субоптимальный уровень витамина D. Как повысить уровень витамина D

Ловите солнечные лучи

Фото: Freepik

Кожа вырабатывает витамин D под воздействием солнечных лучей. Именно по этой причине исследование общественного здравоохранения BMC показало, что дефицит витамина D встречается на 800% чаще в пасмурные зимние месяцы. Поэтому при любой возможности старайтесь насладиться солнцем и получить свою норму витамина.

Принимайте добавку витамина D3

Фото: Freepik

Прием витамина D3 (также известного как холекальциферол – форма витамина, которая легко усваивается организмом) является ключом к устранению дефицита. "Мое правило — принимать 20 МЕ на фунт массы тела в день", — говорит ревматолог Джеймс Дауд, доктор медицинских наук (это 4000 МЕ для женщины весом 90 кг).

Эксперты советуют выбирать капсулы на масляной основе, поскольку витамин D жирорастворим, организм усваивает его лучше, когда он сопровождается жиром. Исследование, опубликованное в журнале Molecular Nutrition & Food Research, показало, что капсулы, содержащие масло, повышают уровень витамина на 47% больше, чем таблетки.

Ешьте больше продуктов, богатых витамином D

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Сложно получить достаточное количество витамина D только с помощью питания, но вы можете повысить его уровень, употребляя в пищу продукты с высоким содержанием витамина. Лучшие варианты: жирная рыба, такая как лосось, тунец, скумбрия и сардины, а также обогащенное растительное и цельное молоко, крупы и апельсиновый сок.

Грибы также являются богатым источником витамина D — и они содержат эргостерин — соединение, которое превращается в D под воздействием солнечных лучей.

Контролируйте уровень магния

Согласно исследованию, проведенному Американским журналом клинического питания, люди, которые увеличили потребление магния примерно на 200 мг в день, повысили уровень витамина D на 829%. Оказывается, этот минерал активирует ферменты, повышающие способность организма усваивать витамин D. Чтобы получить положительный эффект, доктор Шеймс советует ежедневно употреблять продукты, богатые магнием, такие как орехи, семена и листовая зелень.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.