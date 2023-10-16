Втома і зайва вага. Як зрозуміти, що вам не вистачає вітаміну D

Якщо ви не можете схуднути, страждаєте від м'язових болів і погано почуваєтеся, найімовірніше у вас дефіцит вітаміну D.

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Складнощі на роботі, боротьба зі стресом, хатня робота, турбота про сім'ю та близьких — бувають дні, коли ми відчуваємо сильну втому. Але коли втома і виснаження стають постійним тягарем, це може свідчити про нестачу вітаміну D. Ви можете поставити запитання: "Як дефіцит вітаміну D спричиняє втому?" Відповідь проста: вітамін діє як гормон в організмі, оптимізуючи функції органів, зв'язок мозку і нервових клітин, міцність кісток та багато іншого. Тому, коли запаси вітаміну D в організмі низькі, відчуття втоми стає само собою зрозумілим. Результати досліджень показують, що дефіцит вітаміну D знижує рівень енергії на 76%. Про це пише First for Women.

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Вітамін D отримав назву "вітамін сонця", оскільки він природним чином виробляється організмом, коли сонячне світло потрапляє на шкіру. І хоча колись вітамін D був відомий головним чином як будівельник кісток, тепер дослідники визнають, що він має потужну здатність запобігати та навіть повертати назад втому. Ось лише деякі зі способів, якими це працює:

Складнощі у схудненні

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Допомагаючи переносити кальцій і фосфор у кістки, вітамін D захищає від стану, що спричиняє розм'якшення кісток, який називається остеомаляцією. Це дуже важливо, оскільки остеомаляція не тільки послаблює кістки: як зазначають експерти, такий стан кісток також спричиняє м'язову слабкість і стомлюваність. Збільшення м'язової сили пов'язане з меншою ймовірністю падіння та посиленням метаболізму.

Втома і відсутність енергії

"Вітамін D необхідний для функції щитоподібної залози", — зазначає Річард Л. Шеймс, доктор медичних наук . "Він має бути присутнім у достатніх кількостях, щоб гормон щитоподібної залози міг виконувати свою енергетичну роботу". Дійсно, дослідники, які повідомляють у BMC Endocrinology, встановили, що багаті запаси вітаміну D знижують імовірність виникнення дисфункції щитоподібної залози на 41%. Тож, коли рівень вітаміну D в нормі, ми відчуваємо більше енергії та маємо гарний настрій.

Як впливає на жіночий організм?

Незважаючи на свою репутацію чоловічого гормону, тестостерон відіграє вирішальну роль у функціонуванні жіночого мозку, регуляції настрою та багато іншого. Фактично, холістичний гінеколог Шон Тассоне, доктор медичних наук, каже: "Принаймні 90% жінок, яких я спостерігаю у своїй клініці, страждають від втоми та інших симптомів виснаження через низький рівень тестостерону". На щастя, вітамін D може збільшити вироблення гормону в яєчниках і надниркових залозах.

Чому так багато жінок відчувають дефіцит вітаміну D. "Я можу порахувати на пальцях однієї руки, скільки моїх пацієнтів мали достатній рівень вітаміну D, коли я їх перевіряв", — каже Сьюзен Блум, доктор медичних наук. Дослідження, проведені в Колумбійському університеті, показують, що до 90% жінок мають субоптимальний рівень вітаміну D. Як підвищити рівень вітаміну D

Ловіть сонячні промені

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Шкіра виробляє вітамін D під впливом сонячних променів. Саме з цієї причини дослідження громадської охорони здоров'я BMC показало, що дефіцит вітаміну D зустрічається на 800% частіше в похмурі зимові місяці. Тому за будь-якої можливості намагайтеся насолодитися сонцем і отримати свою норму вітаміну.

Приймайте добавку вітаміну D3

Фото: Freepik

Прийом вітаміну D3 (також відомого як холекальциферол — форма вітаміну, яка легко засвоюється організмом) є ключем до усунення дефіциту. "Моє правило — приймати 20 МО на фунт маси тіла на день", — каже ревматолог Джеймс Дауд, доктор медичних наук (це 4000 МО для жінки вагою 90 кг).

Експерти радять обирати капсули на масляній основі, оскільки вітамін D жиророзчинний, організм засвоює його краще, коли він супроводжується жиром. Дослідження, опубліковане в журналі Molecular Nutrition & Food Research, показало, що капсули, які містять олію, підвищують рівень вітаміну на 47% більше, ніж таблетки.

Їжте більше продуктів, багатих на вітамін D

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Складно отримати достатню кількість вітаміну D тільки за допомогою харчування, але ви можете підвищити його рівень, вживаючи в їжу продукти з високим вмістом вітаміну. Серед найкращих варіантів: жирна риба, така як лосось, тунець, скумбрія і сардини, а також збагачене рослинне і незбиране молоко, крупи та апельсиновий сік.

Гриби також є багатим джерелом вітаміну D — і вони містять ергостерин — сполуку, яка перетворюється на D під впливом сонячних променів.

Контролюйте рівень магнію

Згідно з дослідженням, проведеним Американським журналом клінічного харчування, люди, які збільшили споживання магнію приблизно на 200 мг на день, підвищили рівень вітаміну D на 829%. Виявляється, цей мінерал активує ферменти, що підвищують здатність організму засвоювати вітамін D. Щоб отримати позитивний ефект, доктор Шеймс радить щодня вживати продукти, багаті на магній, як-от горіхи, насіння і листова зелень.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.