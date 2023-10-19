Я скучаю по нему: Райан Рейнольдс получил премию Робина Уильямса

Райан Рейнольдс стал седьмым лауреатом премии "Наследие смеха Робина Уильямса".

Райан Рейнольдс скучает по Робину Уильямсу, "как и все остальные". Канадско-американский актер и кинопродюсер 46-летний актер, сыгравший главную роль в супергеройском фильме "Дэдпул", сделал это признание после того, как получил награду "Наследие смеха Робина Уильямса" 8 октября на ежегодном гала-концерте "Принеси перемены в сознание" в Нью-Йорке, посвященном важности психического здоровья. Об этом пишет издание Bang Premier.

"Скучаю по Робину Уильямсу. Уверен, что все так делают. Дети Уильямса превратили его наследие в живое, дышащее любовное письмо во благо. Это была сумасшедшая честь получить награду Legacy Award на прошлой неделе", – написал актер в Instargam.

Проект Bring Change to Mind основан актрисой Гленн Клоуз, которая стремится положить конец стигматизации и дискриминации вокруг психических заболеваний.

"Гленн буквально спасает жизни, выделяя место для этих разговоров. Я люблю эту женщину", – признался Рейнольдс

Райан Рейнольдс получил премию Робина Уильямса

Звездный комик Робин Уильямс, сыгравший незабываемую главную роль в фильме "Миссис Даутфайр", покончил с собой в возрасте 63 лет в августе 2014 года после многих лет борьбы с депрессией, оставив двух сыновей, Зака и Коди, и дочь Зельду.

Вскрытие показало, что комик страдал деменцией с тельцами Леви, которая может вызывать изменения в поведении, включая галлюцинации, бред и резкие смены настроения.

Дети Робина Уильямса каждый год выбирают победителя в честь своего отца и его комедийного наследия. Райан Рейнольдс стал седьмым лауреатом премии "Наследие смеха Робина Уильямса".

Предыдущими победителями были Вупи Голдберг, Бен Стиллер, Дэн и Юджин Леви, Билли Кристал, семья Уилла Смита и Мелисса Маккарти.

Райан, у которого четверо детей от 36-летней жены Блейк Лайвли, открыто рассказал о своих проблемах с психическим здоровьем, рассказывая CBS в воскресенье о своей борьбе с тревогой, когда он готовится предстать перед камерой.

"Я помню, стоял за кулисами перед открытием занавеса и думал, что сейчас буквально умру здесь. Занавес откроется, и меня стошнит или просто произойдет что-то ужасное! Но как только занавес открывается… как будто внутри меня берет верх другой классный маленький парень. Я чувствую, как у меня падает частота пульса и успокаивается дыхание, и я просто становлюсь другим человеком", – поделился Рейнольдс, добавив, что ему бы очень хотелось всегда "быть этим классным парнем".

Главная роль Рейнольдса в фильме "Дэдпул"из киносерии о людях X принесла ему номинацию на премию Золотой Глобус и награду "Выбор критиков".

Рейнольдс был назван самым сексуальным мужчиной 2010 года по версии журнала People, а в 2017 году получил звезду на Голливудской Аллее славы.

Ранее Фокус писал, почему Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс назвали дочь мужским именем. Звездные супруги впервые стали родителями в декабре 2014 года.