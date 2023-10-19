Врачи назвали 3 популярных продукта, которые замедляют ваш метаболизм

Метаболизм — это естественный двигатель организма, который сжигает калории, дает энергию и здоровье. Готовые продукты из супермаркета – это очень удобно и практично, однако некоторые из них могут принести больше вреда, чем пользы вашему метаболизму.

Некоторые упакованные продукты с высоким содержанием сахара, жира и не самых полезных для вашего организма веществ могут быть в вашем ежедневном рационе, тем самым провоцируя возникновение различных проблем со здоровьем. Доктор Кельвин Фернандес рассказал о трех распространенных обработанных продуктах, которые могут быть на вашей кухне прямо сейчас и замедлять ваш метаболизм. Итак, на эти продукты следует обратить внимание в первую очередь. Об этом пишет She Finds.

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Хлопья на завтрак

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Сухие завтраки стали основным продуктом питания во многих семьях и ценятся за удобство и разнообразие. Однако их связь с потенциальным замедлением метаболизма заключается в высоком содержании сахара и рафинированном зерне. Многие расфасованные крупы содержат много сахара и лишены необходимых питательных веществ и клетчатки, необходимых для поддержания здорового обмена веществ.

Фернандес говорит, что: "Многие сухие завтраки содержат зерно с высокой степенью переработки и чрезмерное количество сахара, что приводит к повышению уровня инсулина в крови. Это может замедлить обмен веществ. Более здоровой альтернативой могут быть завтраки с высоким содержанием белка, такие как яйца или простой греческий йогурт".

Переработанное мясо

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Обработанное мясо, такое как колбасы, сосиски, бекон и другие мясные деликатесы, является удобным дополнением ко многим рационам. Однако их связь с потенциальным замедлением метаболизма обусловлена, прежде всего, высоким содержанием насыщенных жиров и натрия. В этих продуктах часто не хватает необходимых питательных веществ и белка, которые помогают ускорить обмен веществ и поддерживать высокий уровень энергии.

"Такие продукты, как хот-доги и колбасы часто содержат много натрия и нитратов. Они могут способствовать задержке воды и повышению кровяного давления, замедляя обмен веществ. Вместо этого рассмотрите возможность выбора нежирных белков, таких как курица, индейка или рыба", — говорит Фернандес.

Для диеты, полезной для метаболизма, рекомендуется ограничить потребление обработанного мяса и сосредоточиться на нежирных источниках белка и цельных продуктах, богатых необходимыми питательными веществами.

Лапша быстрого приготовления

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Лапша быстрого приготовления — популярный и удобный продукт, но она негативно воздействует на обмен веществ из-за низкой питательной ценности и высокого содержания рафинированных углеводов. В этой лапше обычно не хватает необходимых питательных веществ, клетчатки и белка, необходимых для поддержания здорового уровня метаболизма; Кроме того, высокое содержание соли может привести к задержке воды.

Фернандес подчеркивает, что "лапшу быстрого приготовления часто выбирают из соображений удобства, но в ней не хватает белка, она богата насыщенными жирами и простыми углеводами. Это может способствовать замедлению метаболизма. Замените ее цельнозерновыми макаронами, чтобы обеспечить организм большей пищевой ценностью".

Вы можете употреблять лапшу быстрого приготовления, но редко и в умеренных количествах, соблюдая при этом сбалансированную диету, богатую цельнозерновыми продуктами, нежирными белками и овощами.

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Ранее Фокус писал о том, что продукты с высоким содержанием жиров обычно очень вкусные и сильно калорийные, поэтому чрезмерное употребление может навредить и здоровью, и фигуре.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.