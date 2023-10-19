Миша Крупин заявил о возможном окончании карьеры после выступления в нетрезвом состоянии (видео)

Музыкант дал накануне благотворительный концерт в Одессе, во время которого появился на публике в состоянии алкогольного опьянения.

42-летний украинский певец Миша Крупин заявил о вероятном прекращении музыкальной карьеры после выступления в Одессе в нетрезвом состоянии 18 октября 2023 года. Видео-объяснение солист группы "Коррупция" выложил в своем Instagram.

Накануне уроженец Харькова дал благотворительный акустический концерт в ресторане "Reef", целью которого был сбор на авто для ВСУ. Впрочем, к публике он вышел в нетрезвом состоянии, что сам подтвердил на утро следующего дня.

"Я просто хотел извиниться перед одесситами… Я вышел в таком состоянии, в котором нельзя выходить профессиональному музыканту. Мне очень-очень сильно стыдно. Еще раз я извиняюсь. И скорее всего, что я на некоторое время свою карьеру музыкальную буду прекращать", — отметил фронтмен группы "Коррупция".

Крупин добавил, что больше в таком состоянии на сцене фанаты не увидят его.

Миша Крупин

После публикации видео с объяснением ситуации в Одессе поклонники Миши Крупина поддержали его.

Фото: Скріншот

"Все будет хорошо!", "Мы тебя любим", "Со всеми бывает, все нормально..!!!! Ты нужен народу, никаких пауз..!!!!", "Мы все живые люди. Вам как порядочному человеку не удобно, но не надо волноваться. То что сейчас творится в Украине и в мире каждого человека так или иначе выбивает из равновесия. И это понятно. Ждем новых концертов. Вы нам нужны", — пишут в комментариях фанаты харьковского музыканта.

Напомним, Виталий Козловский покинул ряды Нацгвардии Украины.

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