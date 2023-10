Для плоского живота: 10 лучших напитков, рекомендованных диетологами

В сочетании со сбалансированной диетой и физическими упражнениями эти полезные напитки помогут вам похудеть и получить плоский живот.

Когда дело доходит до похудения, вы можете контролировать, что попадает в тарелку, но не менее важным является и то, что вы пьете. Хотя напитки часто упускаются из виду, когда речь идет о похудении, они играют важную роль в контроле веса. От ускорения метаболизма до улучшения пищеварения и подавления тяги к еде — правильные напитки могут помочь вам быстрее получить плоский живот и кубики на прессе. Об этом пишет Eat This. Not That.

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые интересные новости из мира шоу-бизнеса и светской жизни!

Доктор медицинских наук, дипломированный диетолог Триста Бест рассказала о десяти лучших напитках, которые помогут вам добиться плоского живота. Хотя эти варианты не являются волшебными эликсирами, гарантирующими мгновенные результаты, они, безусловно, дополнят сбалансированную диету и регулярные физические упражнения, чтобы помочь вам достичь ваших целей по снижению веса.

Вода

Фото: Freepik

Если вы начнете свой день со стакана воды, это ускорит обмен веществ и поможет контролировать аппетит. Употребление достаточного количества жидкости в течение дня поддерживает способность вашего организма эффективно усваивать жир. Исследования показывают, что употребление воды перед едой также может вызвать чувство сытости, снижая вероятность переедания. Старайтесь выпивать не менее восьми стаканов в день для оптимальной гидратации и здоровья пищеварения. "Поддержание достаточного количества жидкости имеет решающее значение для общего состояния здоровья и может помочь контролировать аппетит, предотвратить переедание и поддержать обмен веществ", — говорит Бест.

Вода с лимоном

Лимонная вода богата витамином С, который поддерживает процесс окисления жиров в организме. Употребление теплой воды с лимоном по утрам может ускорить обмен веществ и вызвать чувство сытости. "Лимонная вода содержит мало калорий и помогает пищеварению и детоксикации", — говорит Бест. "Лимон также придает вкус простой воде, делая ее более приятной для питья".

Зеленый чай

Фото: Freepik

Зеленый чай стимулирует обмен веществ благодаря высокому содержанию катехинов. Эти природные антиоксиданты способствуют окислению жиров, улучшают чувствительность к инсулину и поддерживают здоровый вес. Кроме того, умеренное содержание кофеина в зеленом чае дает вам легкий заряд энергии, что делает его отличной альтернативой сладким и калорийным напиткам.

Имбирный чай

Согласно обзору 2021 года, имбирный чай может успокоить расстройство желудка, облегчить вздутие живота и уменьшить воспаление в пищеварительном тракте. "Имбирь обладает противовоспалительными свойствами и может способствовать пищеварению, потенциально уменьшая вздутие живота и делая живот более плоским", — объясняет Бест.

Мятный чай

Фото: Freepik

Мятный чай — успокаивающий напиток, известный своими полезными свойствами для пищеварения. Он может облегчить газообразование, вздутие живота и расстройство желудка, создавая более комфортное ощущение в животе. "Мятный чай может облегчить пищеварительный дискомфорт и уменьшить вздутие живота, что делает его хорошим выбором для создания более плоского живота", — утверждает Бест.

Вода, настоянная на огурцах

Вода, настоянная на огурце, может быть полезным инструментом для поддержания гидратации и контроля веса. Огурцы состоят более чем на 95% из воды, что делает этот настой очень увлажняющим. Кроме того, они содержат соединения которые їпомогают контролировать аппетит, потенциально снижая общее потребление калорий. "Вода, настоянная на огурцах, освежает и содержит мало калорий", — говорит Бест.

Яблочный уксус

Фото: Freepik

Метаанализ 2021 года, опубликованный в BMC, пришел к выводу, что яблочный уксус может помочь контролировать уровень сахара в крови и усиливать чувство сытости. Некоторые исследования показывают, что яблочный уксус может способствовать потере жира, особенно в сочетании со здоровой диетой и физическими упражнениями. Чтобы включить его в свой рацион, разведите столовую ложку уксуса в большом стакане воды и пейте перед едой. "Некоторые люди утверждают, что яблочный уксус может помочь в потере веса и уменьшении жира на животе при умеренном употреблении. Смешайте его с водой или используйте в заправке для салатов", — говорит Бест.

Травяной чай

Исследования показывают, что употребление травяных чаев в течение дня может поддерживать водный баланс, одновременно обеспечивая потенциальную пользу для пищеварения и контроля веса. "Травяные чаи, содержащие одуванчик, ромашку и фенхель, могут поддерживать пищеварение и уменьшать задержку воды, что потенциально способствует более плоскому животу", — объясняет Бест.

Протеиновые коктейли

Протеиновые коктейли — это удобный способ увеличить потребление белка, который помогает контролировать аппетит и сохранить мышцы. Выбирайте протеиновые коктейли с низким содержанием сахара, которые содержат сбалансированную смесь белка, клетчатки и необходимых питательных веществ. Употребление протеинового коктейля в качестве перекуса или заменителя еды может помочь вам оставаться сытым и снизить общее потребление калорий.

Кокосовая вода

Фото: Freepik

Хотя кокосовая вода не воздействует напрямую на жир на животе, она может улучшить метаболические функции, предотвратить задержку воды и уменьшить вздутие живота, поддерживая необходимый уровень гидратации. "Кокосовая вода — это натуральный напиток, богатый электролитами, который помогает предотвратить обезвоживание и способствовать балансу жидкости", — говорит Бест.

Напомним, топ-7 напитков для похудения, которые нужно пить перед сном.

Ранее Фокус писал о том, какие 6 питательных напитков помогут снизить высокий уровень холестерина.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.