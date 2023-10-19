Для плоского живота: 10 лучших напитков, рекомендованных диетологами
В сочетании со сбалансированной диетой и физическими упражнениями эти полезные напитки помогут вам похудеть и получить плоский живот.
Когда дело доходит до похудения, вы можете контролировать, что попадает в тарелку, но не менее важным является и то, что вы пьете. Хотя напитки часто упускаются из виду, когда речь идет о похудении, они играют важную роль в контроле веса. От ускорения метаболизма до улучшения пищеварения и подавления тяги к еде — правильные напитки могут помочь вам быстрее получить плоский живот и кубики на прессе. Об этом пишет Eat This. Not That.
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Доктор медицинских наук, дипломированный диетолог Триста Бест рассказала о десяти лучших напитках, которые помогут вам добиться плоского живота. Хотя эти варианты не являются волшебными эликсирами, гарантирующими мгновенные результаты, они, безусловно, дополнят сбалансированную диету и регулярные физические упражнения, чтобы помочь вам достичь ваших целей по снижению веса.
Вода
Если вы начнете свой день со стакана воды, это ускорит обмен веществ и поможет контролировать аппетит. Употребление достаточного количества жидкости в течение дня поддерживает способность вашего организма эффективно усваивать жир. Исследования показывают, что употребление воды перед едой также может вызвать чувство сытости, снижая вероятность переедания. Старайтесь выпивать не менее восьми стаканов в день для оптимальной гидратации и здоровья пищеварения. "Поддержание достаточного количества жидкости имеет решающее значение для общего состояния здоровья и может помочь контролировать аппетит, предотвратить переедание и поддержать обмен веществ", — говорит Бест.
Вода с лимоном
Лимонная вода богата витамином С, который поддерживает процесс окисления жиров в организме. Употребление теплой воды с лимоном по утрам может ускорить обмен веществ и вызвать чувство сытости. "Лимонная вода содержит мало калорий и помогает пищеварению и детоксикации", — говорит Бест. "Лимон также придает вкус простой воде, делая ее более приятной для питья".
Зеленый чай
Зеленый чай стимулирует обмен веществ благодаря высокому содержанию катехинов. Эти природные антиоксиданты способствуют окислению жиров, улучшают чувствительность к инсулину и поддерживают здоровый вес. Кроме того, умеренное содержание кофеина в зеленом чае дает вам легкий заряд энергии, что делает его отличной альтернативой сладким и калорийным напиткам.
Имбирный чай
Согласно обзору 2021 года, имбирный чай может успокоить расстройство желудка, облегчить вздутие живота и уменьшить воспаление в пищеварительном тракте. "Имбирь обладает противовоспалительными свойствами и может способствовать пищеварению, потенциально уменьшая вздутие живота и делая живот более плоским", — объясняет Бест.
Мятный чай
Мятный чай — успокаивающий напиток, известный своими полезными свойствами для пищеварения. Он может облегчить газообразование, вздутие живота и расстройство желудка, создавая более комфортное ощущение в животе. "Мятный чай может облегчить пищеварительный дискомфорт и уменьшить вздутие живота, что делает его хорошим выбором для создания более плоского живота", — утверждает Бест.
Вода, настоянная на огурцах
Вода, настоянная на огурце, может быть полезным инструментом для поддержания гидратации и контроля веса. Огурцы состоят более чем на 95% из воды, что делает этот настой очень увлажняющим. Кроме того, они содержат соединения которые їпомогают контролировать аппетит, потенциально снижая общее потребление калорий. "Вода, настоянная на огурцах, освежает и содержит мало калорий", — говорит Бест.
Яблочный уксус
Метаанализ 2021 года, опубликованный в BMC, пришел к выводу, что яблочный уксус может помочь контролировать уровень сахара в крови и усиливать чувство сытости. Некоторые исследования показывают, что яблочный уксус может способствовать потере жира, особенно в сочетании со здоровой диетой и физическими упражнениями. Чтобы включить его в свой рацион, разведите столовую ложку уксуса в большом стакане воды и пейте перед едой. "Некоторые люди утверждают, что яблочный уксус может помочь в потере веса и уменьшении жира на животе при умеренном употреблении. Смешайте его с водой или используйте в заправке для салатов", — говорит Бест.
Травяной чай
Исследования показывают, что употребление травяных чаев в течение дня может поддерживать водный баланс, одновременно обеспечивая потенциальную пользу для пищеварения и контроля веса. "Травяные чаи, содержащие одуванчик, ромашку и фенхель, могут поддерживать пищеварение и уменьшать задержку воды, что потенциально способствует более плоскому животу", — объясняет Бест.
Протеиновые коктейли
Протеиновые коктейли — это удобный способ увеличить потребление белка, который помогает контролировать аппетит и сохранить мышцы. Выбирайте протеиновые коктейли с низким содержанием сахара, которые содержат сбалансированную смесь белка, клетчатки и необходимых питательных веществ. Употребление протеинового коктейля в качестве перекуса или заменителя еды может помочь вам оставаться сытым и снизить общее потребление калорий.
Кокосовая вода
Хотя кокосовая вода не воздействует напрямую на жир на животе, она может улучшить метаболические функции, предотвратить задержку воды и уменьшить вздутие живота, поддерживая необходимый уровень гидратации. "Кокосовая вода — это натуральный напиток, богатый электролитами, который помогает предотвратить обезвоживание и способствовать балансу жидкости", — говорит Бест.
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