Бритни Спирс откровенно рассказала о своей измене Джастину Тимберлейку

В мемуарах "Женщина во мне" артистка с мировым именем рассказывает детали своих отношений с Джастином Тимберлейком в начале 2000-х.

41-летняя американская певица Бритни Спирс призналась, что действительно изменила своему бывшему бойфренду Джастину Тимберлейку, 42, с танцором Уэйдом Робсоном, 41, после многих лет слухов. Об этом пишет The US Sun.

Поп-звезда откровенно рассказывает о своей личной жизни на страницах новых мемуаров "Женщина во мне", которые выйдут 24 октября 2023 года.

Ходили слухи, что Бритни и Джастин расстались в 2002 после трех лет отношений из-за того, что у нее была интрижка с австралийским хореографом Уэйдом, который сейчас женат на актрисе Аманде Родригез.

Позже Тимберлейк выпустил свой знаменитый сингл "Cry Me A River", который содержит слова, намекающие на то, что музыканта обманули и предали.

Уэйд Робсон Фото: Getty Images

Теперь Бритни подтверждает в своих мемуарах, что поцеловала Уэйда во время ночного отдыха.

Она написала: "Однажды вечером мы пошли в испанский бар. Мы танцевали и танцевали". Артистка также отмечает, что она была верна Джастину годами, "кроме одного исключения".

"Cry Me A River"

Звезда призналась, что рассказала Джастину о своем поцелуе с Уэйдом, и они смогли пройти мимо этого и остаться вместе.

В 2001 году Уэйд поставил хореографию для ее культовых музыкальных видео "Oops… I Did It Again" и "I'm A Slave 4 U", а также ее специального концерта "Live from Las Vegas".

Однако их отношения были недолгими, и Бритни и Уэйд расстались в течение года.

Бритни Спирс и Джастин Тимберлейк Фото: Getty

Это произошло после того, как Бритни рассказала, что сделала аборт во время отношений с Джастином, когда ей было всего 19 лет.

