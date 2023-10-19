Токсичное детство Бритни Спирс: певица рассказала, как мать ее спаивала, а отец критиковал за лишний вес

Бритни Спирс вспомнила свое мучительное детство и подростковые годы в своих новых мемуарах "Женщина во мне".

Мемуары поп-принцессы Бритни Спирс обещают стать новой сенсацией. Она уже рассказала, как сделала аборт от Джастина Тимберлейка, с которым встречалась несколько лет, а теперь певица рассказала о своем травматичном детстве. Об этом пишет Daily Mail.

Важно Бритни Спирс откровенно рассказала о своей измене Джастину Тимберлейку

В книге мемаров 41-летняя певица утверждает, что ее отец Джейми стыдил ее в детстве во время диких запоев, а ее мать Линн заставляла ее пить с нею коктейли с 13 лет.

Бритни также сделала душераздирающее признание, что сделала аборт, когда ей было 19 лет, после того, как забеременела от Джастина Тимберлейка .

Бритни раскритиковала своего отца Джейми, заявив, что он стыдил ее и оскорблял ее во время запоев, когда она была ребенком.

Отец Бритни Спирс

В книге, которая должна быть выпущена 24 октября, певица, обладательница "Грэмми", нацелилась на несколько фронтов против 71-летнего Джейми, который наиболее известен тем, что был ее опекуном в ​​2008-2021 годах.

Согласно выдержкам из мемуаров, которые уже видели журналисты, певица обвинила Джейми в издевательствах над ней из-за ее веса и в том, что он был "злым, апатичным и холодным". Бритни утверждает, что у ее отца были запои и он "пил до тех пор, пока не мог соображать".

Певица даже боялась ездить с ним в машине, не зная, сколько он выпил.

"Папа пил до тех пор, пока не мог думать. Он пропадал из дома на несколько дней. А когда он был пьян, он становился очень злым", — Бритни заявила, что борьба Джейми с алкоголем оказала значительное влияние на его способность обеспечивать свою семью на финансовом и эмоциональном уровне.

"Стресс от отсутствия денег усугублялся хаосом, вызванным резкими перепадами настроения папы. Я особенно боялась садиться с ним в машину, потому что за рулем он разговаривал сам с собой. Я даже не понимала, что он говорил. Казалось, он находился в своем собственном мире", — рассказывает певица в мемуарах.

Оглядываясь назад, Бритни сказала, что она считает, что проблемы Джейми с алкоголем и воспитанием детей были результатом жестокого воспитания, которому он подвергся со стороны своего отца.

"В то время я понятия не имела, почему он был так строг с нами и почему все, что мы когда-либо делали, не казалось ему достаточно хорошим. Самое печальное, что я нуждалась в отце, который бы любил меня такой, какая я есть", — по словам Бритни, когда она стала поп-суперзвездой, ее отец неоднократно стыдил ее за лишний вес.

Бритни Спирс на концерте Фото: Getty Images

"Ощущение того, что ты всегда недостаточно хорош, — это душераздирающее состояние для ребенка", — написала она в книге.

Также Бритни Спирс рассказала, что ей разрешили употреблять алкоголь, когда она была только в восьмом классе.

Певица рассказала, что пила дайкири со своей матерью Линн во время коротких поездок после закрытия "Нового клуба Микки Мауса" в 1995 году. На тот момент Бритни было около 13-ти лет.

"Ради развлечения, начиная с восьмого класса, мы с мамой совершали двухчасовую поездку из Кентвуда в Билокси, штат Миссисипи, и пока мы были там, пили дайкири. Мы называли наши коктейли "тодди". Мне это нравилось. Мы становились счастливее", — признается актриса.

Бритни, которая в подростковом возрасте появилась в шоу "Клубе Микки Мауса", сказала, что в сериале "стала роботом", пытаясь справиться с эмоциональными проблемами. Вместе с ней в то время там снимались Джастин Тимберлейк, Кристина Агилера и Райан Гослинг.

Бритни Спирс и Кристина Агилера Фото: Getty Images

"Но не просто робот, а что-то вроде робота-ребенка. Я была настолько инфантильна, что теряла частички того, что позволяло мне чувствовать себя самой собой", — призналась певица.

Бритни сказала, что в конце концов она начала скучать по выступлениям после того, как наслаждалась временем, проведенным дома. Тогда она ненадолго стала обычным ребенком и просто наслаждалась обыденными радостями, вроде школьных танцев.

В конце концов, в возрасте 15 лет она заключила контракт с лейблом Jive Records и стала одной из величайших звезд в мире.

Напомним, ранее стало известно, что Джастин Тимберлейк с опасением ждет выхода мемуаров Бритни Спирс 24 октября, поскольку понимает, что немало секретов могут выйти на поверхность.