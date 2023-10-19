Охранник Тейлор Свифт вернулся в Израиль бороться против боевиков ХАМАС (фото)

После нападения на Израиль боевиков из Сектора Газа 7 октября 2023 года мужчина по имени Эран решил вернуться на родину, чтобы помочь защищать ее.

Телохранитель американской певицы Тейлор Свифт отправился защищать Израиль от террористов ХАМАС. Об этом пишет Variety.

Мужчина, пожелавший остаться анонимным, защищал артистку во время ее летнего тура Eras Tour 2023. Впрочем, накануне официальный аккаунт Государства Израиль в X(Twitter) обнародовал его имя — Эран.

Охранник вернулся домой, чтобы воевать против ХАМАС. Он присоединится к Армии обороны Израиля ЦАХАЛ.

"Я получил довольно хорошую жизнь в США, — сказал мужчина. — У меня замечательная работа мечты, которую я люблю, замечательные друзья, которых я называю семьей, и очень комфортный дом. Мне не надо было сюда приезжать... Но я не мог стоять в стороне, пока семьи истребляют и живьем сжигают в своих домах!!! Только за то, что ты еврей или израильтянин".

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"Тейлор Свифт, мы клянемся, что ты никогда не найдешь такого, как он", — обратились к американской певице представители правительства Израиля.

Охранник Тейлор Свифт

"Мы любим тебя, Эран", — добавили они.

Напомним, королева Иордании Рания прокомментировала обстрел больницы в Газе 17 октября 2023 года.

Также Фокус писал о том, что актрису Галь Гадот могут призвать в армию Израиля.