В результате удара в медицинском учреждении погибло более 500 человек. Израильская сторона обвиняет в обстреле боевиков ХАМАС.

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Королева Иордании Рания отреагировала на обстрел больницы в Газе 17 октября 2023 года, в результате чего погибли сотни людей.

Монаршая персона написала тест на черном фоне в своем Instagram с более 10 млн подписчиков.

"В ужасе от израильского авиаудара по арабской баптистской больнице Аль-Ахли. Сотни погибших во время одного из самых жестоких нападений на Газу. Эта резня является военным преступлением, оскорблением человечества и пятном на сознании мира. Этому нет оправданий. Наши молитвы с жертвами и их семьями. Пусть Бог подарит им мир, которого они так заслуживают", — отметила жена иорданского короля Абдаллы II.

Отметим, что израильская сторона отмечала, что ракета была выпущена боевиками ХАМАС.

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Ракетный удар по больнице в Газе: в арабских странах вспыхнули массовые протесты (видео)

Королева Иордании отрегулировала на удар по больнице в Газе Фото: Скріншот

Иордания, как и другие арабские страны вокруг Израиля, поддерживает Палестину, аргументируя их действия "борьбой за независимость". Королева Рания, ее супруг, король Абдалла ІІ, публично выступают на стороне жителей Сектора Газа, обвиняя Израиль в оккупации территории.

"Выступление в 2009 году в разгар трехнедельной войны в Газе. Четырнадцать лет и пять войн спустя, сердце разрывается, когда вижу, как мало что изменилось. Мир не может молчать. Это должно прекратиться", — отмечала Рания.

Королева Рания

Напомним, израильская сторона обвиняет в ударе по больнице в Газе боевиков ХАМАС.

Также Фокус писал о последствиях удара по больнице в Газе 17 октября 2023 года.