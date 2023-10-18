Ракетный удар по больнице в Газе: в арабских странах вспыхнули массовые протесты (видео)

Израиль заявил о непричастности к атаке на больницу. Тем не менее Турция и ряд арабских стран осудили Иерусалим. Созвано экстренное заседание Совета безопасности ООН по инициативе России и ОАЭ. Президент Франции Макрон осудил взрыв в больнице, но не обвинил в этом Израиль.

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17-18 октября ночью в Газе произошел мощный взрыв, и по последним данным, количество погибших достигло около 500 человек. Израильская армия сообщила, что в 19:00 по местному времени боевики "Исламского джихада" запустили ракеты в сторону Израиля, и одна из них упала над городом, вызвав взрыв в больнице Al-Ahali.

Это уже седьмой случай в рамках конфликта, когда ракеты, выпущенные боевиками ХАМАС и "Исламского джихада," упали в Секторе Газа.

Глава правительства Биньямин Нетаньяху публично опроверг сообщения о причастности Израиля к взрыву.

"Весь мир должен знать: Это варварские террористы в Газе напали на больницу в Газе, а не ЦАХАЛ. Те, кто зверски убивает наших детей, убивают и своих собственных детей", — написал премьер.

Массовые антиизраильские и антизападные демонстрации

Вследствие взрыва в больнице в Газе, в которой погибли мирные жители, во многих арабских странах, Иране и Турции прошли массовые антиизраильские и антизападные демонстрации.

В Иордании толпа попыталась атаковать посольство Израиля, откуда дипломатический персонал был вывезен еще в начале войны.

В Бейруте демонстранты окружили посольство США, устроили поджоги и вывесили на его ограде флаги Палестины и ХАМАСа. Там же было атаковано посольство Франции.

В Стамбуле произошли столкновения полиции с демонстрантами, которые пытались занять израильское консульство. Почти одновременно было атаковано консульство США в турецком городе Адана. Толпа собралась также возле американской военной авиабазы в городе Малатья.

На фоне однозначной поддержки Израиля администрацией Байдена в контексте войны с ХАМАС, взрыв больницы в Газе вызвал шквал антиамериканских настроений по всему мусульманскому миру.

В этой связи на Ближнем Востоке возникает угроза терактов против объектов и граждан США. В частности, часть сотрудников посольства США в Ливане покинула страну в связи с "непредсказуемой ситуацией с безопасностью". Госдеп США повысил уровень (4-й из 4) опасности поездок в Ливан и рекомендовал гражданам не посещать эту страну.

Политические последствия

Политические последствия событий включают осуждение Израиля Турцией и рядом арабских стран, а также экстренное заседание Совета безопасности ООН по инициативе России и ОАЭ. Президент Франции Макрон осудил взрыв в больнице, но не обвинил в этом Израиль.

В результате происшествия, запланированный саммит в Иордании с участием лидеров США, Египта, Иордании и Палестины, предназначенный для обсуждения политической ситуации в Секторе Газа после предполагаемой наземной операции Израильской армии, был отменен.

Израиль предоставит новые доказательства о непричастности к взрыву в больнице

Израильская армия предоставит дополнительные доказательства того, что Израиль не причастен к взрыву в больнице Al Ahli в секторе Газа, заявил представитель израильской армии Джонатан Конрикус.

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Напомним, что во вторник 17 октября по больнице Аль-Ахли в Секторе Газа нанесли авиаудар. Руководитель правительственной медиаслужбы в осажденном прибрежном анклаве Салам Маруф обвинил израильскую армию в том, что та нанесла авиаудар по арабской больнице.