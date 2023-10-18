Ракетний удар по лікарні в Газі: в арабських країнах спалахнули масові протести (відео)

Ізраїль заявив про непричетність до атаки на лікарню. Проте Туреччина і низка арабських країн засудили Єрусалим. Скликано екстрене засідання Ради безпеки ООН з ініціативи Росії та ОАЕ. Президент Франції Макрон засудив вибух у лікарні, але не звинуватив у цьому Ізраїль.

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17-18 жовтня вночі в Газі стався потужний вибух, і за останніми даними, кількість загиблих сягнула приблизно 500 осіб. Ізраїльська армія повідомила, що о 19:00 за місцевим часом бойовики "Ісламського джихаду" запустили ракети в бік Ізраїлю, і одна з них упала над містом, спричинивши вибух у лікарні Al-Ahali.

Це вже сьомий випадок у рамках конфлікту, коли ракети, випущені бойовиками ХАМАС та "Ісламського джихаду", впали в Секторі Гази.

Глава уряду Беньямін Нетаньягу публічно спростував повідомлення про причетність Ізраїлю до вибуху.

"Весь світ має знати: Це варварські терористи в Газі напали на лікарню в Газі, а не ЦАХАЛ. Ті, хто по-звірячому вбиває наших дітей, вбивають і своїх власних дітей", — написав прем'єр.

Масові антиізраїльські та антизахідні демонстрації

Унаслідок вибуху в лікарні в Газі, у якій загинули мирні жителі, у багатьох арабських країнах, Ірані та Туреччині відбулися масові антиізраїльські та антизахідні демонстрації.

У Йорданії натовп спробував атакувати посольство Ізраїлю, звідки дипломатичний персонал був вивезений ще на початку війни.

У Бейруті демонстранти оточили посольство США, влаштували підпали й вивісили на його огорожі прапори Палестини та ХАМАСу. Там же було атаковано посольство Франції.

У Стамбулі сталися сутички поліції з демонстрантами, які намагалися зайняти ізраїльське консульство. Майже одночасно було атаковано консульство США в турецькому місті Адана. Натовп зібрався також біля американської військової авіабази в місті Малатья.

На тлі однозначної підтримки Ізраїлю адміністрацією Байдена в контексті війни з ХАМАС, вибух лікарні в Газі викликав шквал антиамериканських настроїв по всьому мусульманському світу.

У зв'язку з цим на Близькому Сході виникає загроза терактів проти об'єктів і громадян США. Зокрема, частина співробітників посольства США в Лівані покинула країну у зв'язку з "непередбачуваною ситуацією з безпекою". Держдеп США підвищив рівень (4-й із 4) небезпеки поїздок до Лівану і рекомендував громадянам не відвідувати цю країну.

Політичні наслідки

Політичні наслідки подій включають засудження Ізраїлю Туреччиною і низкою арабських країн, а також екстрене засідання Ради безпеки ООН за ініціативою Росії та ОАЕ. Президент Франції Макрон засудив вибух у лікарні, але не звинуватив у цьому Ізраїль.

Унаслідок події запланований саміт у Йорданії за участю лідерів США, Єгипту, Йорданії та Палестини, призначений для обговорення політичної ситуації в Секторі Гази після ймовірної наземної операції Ізраїльської армії, було скасовано.

Ізраїль надасть нові докази про непричетність до вибуху в лікарні

Ізраїльська армія надасть додаткові докази того, що Ізраїль не причетний до вибуху в лікарні Al Ahli в Секторі Гази, заявив представник ізраїльської армії Джонатан Конрікус.

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Нагадаємо, що у вівторок 17 жовтня по лікарні Аль-Ахлі в Секторі Гази завдали авіаудару. Керівник урядової медіаслужби в обложеному прибережному анклаві Салам Маруф звинуватив ізраїльську армію в тому, що та завдала авіаудару по арабській лікарні.