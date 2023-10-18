Внаслідок удару в медичному закладі загинуло понад 500 людей. Ізраїльська сторона звинувачує в обстрілі бойовиків ХАМАС.

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Королева Йорданії Ранія відреагувала на обстріл лікарні в Газі 17 жовтня 2023 року, внаслідок чого загинули сотні людей.

Монарша персона написала тест на чорному тлі у своєму Instagram з понад 10 млн підписників.

"Нажахана від ізраїльського авіаудару по арабській баптистській лікарні Аль-Ахлі. Сотні загиблих під час одного з найжорстокіших нападів на Газу. Ця різанина є воєнним злочином, образою людства та плямою на свідомості світу. Цьому немає виправдань. Наші молтви із жертвами та їхніми родинами. Нехай Бог подарує їм мир, на який вони так заслуговують", — зазначила дружина йорданського короля Абдалли ІІ.

Зазначимо, що ізраїльська сторона зазначала, що ракета була випущена бойовиками ХАМАС.

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Ракетний удар по лікарні в Газі: в арабських країнах спалахнули масові протести (відео)

Королева Йорданії відрегувала на удар по лікарні в Газі Фото: Скриншот

Йорданія, як і інші арабські країни навколо Ізраїлю, підтримує Палестину, аргументуючи їхні дії "боротьбою за незалежність". Королева Ранія, її чоловік, король Абдалла ІІ, публічно виступають на стороні мешканців Сектору Гази, звинувачуючи Ізраїль в окупації території.

"Виступ у 2009 році в розпал тритижневої війни в Газі. Чотирнадцять років і п'ять війн пізніше, серце розривається, коли бачу, як мало що змінилося. Світ не може мовчати. Це має припинитися", — зазначала Ранія.

Королева Ранія

Нагадаємо, ізраїльська сторона звинувачує в ударі по лікарні в Газі бойовиків ХАМАС.

Також Фокус писав про наслідки удару по лікарні в Газі 17 жовтня 2023 року.