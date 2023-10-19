Кофе с корицей: как употреблять популярную пряность, чтобы не навредить здоровью
Корица – одна из основных осенних пряностей, которая наряду мускатным орехом, гвоздикой и имбирем занимает достойное место на каждой кухне. Каковы преимущества от употребления этой специи и в чем стоит проявить осторожность.
Корица не только способна создать теплую атмосферу в доме и улучшить вкус яблочного пирога или кофе, а так же, как показывают исследования, может быть полезна и для вашего здоровья. Об этом пишет Huffpost.
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Терапевт и профессор Медицинской школы Университета Тафтса Майкл Л. Дансингер говорит, что "есть достаточно исследований, которые в совокупности предполагают, что около 1/2 чайной ложки корицы в день может немного улучшить уровень сахара в крови, резистентность к инсулину, кровяное давление, уровень холестерина и воспаление по сравнению с плацебо". Специя уже показала положительные результаты для некоторых людей с диабетом 2 типа и ожирением.
Дипломированный диетолог Джулия Зумпано отмечает: "Хотя мы знаем, что польза корицы реальна, точные дозировки еще не установлены, поскольку необходимы дополнительные исследования". Но она также добавила: "Используйте корицу как можно чаще в качестве пряности, чтобы получить пользу".
Как употреблять корицу?
"Не обманывайтесь, думая, что булочки с корицей или добавки с корицей — помогут в лечении диабета или предотвратят проблемы со здоровьем", — говорит Дансингер. "Лучший способ использовать корицу — включить ее в план здорового питания. Многие эксперты в области здравоохранения сходятся во мнении, что общая стратегия здорового питания и образа жизни имеет решающее значение для поддержания здоровья и долголетия, а также для минимизации риска сердечных заболеваний, инсульта, диабета 2 типа, рака, деменции и многих других распространенных проблем со здоровьем".
Зумпано отмечает: "Если вы хотите использовать корицу в качестве добавки в форме капсул, поговорите со своим врачом или дипломированным диетологом, которые помогут вам подобрать дозу, подходящую именно вам. Будьте осторожны с добавками корицы и убедитесь, что они протестированы третьей стороной".
Как добавить корицу в свой рацион
Дипломированный диетолог Эми Горин добавляет корицу в кофе, десерты и супы. И она подчеркивает еще одно преимущество специи: "Удивительно, но корица может похвастаться насыщающей клетчаткой. Всего одна чайная ложка корицы содержит больше грамма клетчатки".
И важно помнить, что восхитительный вкус корицы может быть хорошей альтернативой сахару, говорит врач-диетолог Челси Амер: "Добавление корицы в ваши блюда может придать им вкус без добавления сахара, что поможет снизить общее потребление сахара", — добавляет Амер.
Корицей можно посыпать овсянку или утренний кофе. "Мне также нравится добавлять корицу в тесто любой выпечки, которую я готовлю на завтрак, например блинов и вафель", — говорит диетолог Майкл С. Уильямс. "Она придает теплый вкус пикантным рецептам, поэтому попробуйте сочетать ее с такими специями, как гвоздика, кардамон и мускатный орех. Корица также хорошо сочетается с такими ингредиентами, как яблоки, абрикосы, черника, груши, бананы, миндаль и курица".
Употребление слишком большого количества корицы может привести к повреждению печени, язвам во рту и снижению уровня сахара в крови.
Не переусердствуйте!
Как бы здорово это ни звучало, слишком много хорошего, может оказаться плохой идеей, это работает даже с корицей. "Корица потенциально может быть токсичной в больших количествах, например, если вы принимаете до трех чайных ложек в день", — говорит Дансингер.
"Оптимальное количество корицы для пользы для здоровья может варьироваться в зависимости от факторов, в том числе от состояния вашего здоровья, переносимости и конкретных желаемых преимуществ", — говорит дипломированный врач-диетолог Карисса Галлоуэй. Она добавила: "Важно отметить, что, хотя корица действительно приносит потенциальную пользу для здоровья, ее чрезмерное употребление может также иметь неблагоприятные последствия, особенно если вы принимаете определенные лекарства или имеете сопутствующие заболевания".
Эксперты отмечают, что большое количество корицы может привести к повреждению печени, язвам во рту и низкому уровню сахара в крови. Он добавил: "И, как и в случае с любым порошкообразным веществом, вдыхание корицы может привести к респираторным проблемам, таким как кашель, чихание и затруднение дыхания".
Не стоит считать эту специю "серебряной пулей" или использовать ее для замены назначенного врачом лечения, потому что еще необходимо провести дополнительные исследования специи, говорит врач-диетолог Шэрон Палмер, однако, "считайте это частью своего здорового образа жизни, защищающего от болезней".
Напомним, специи и травы используются людьми во всем мире с древних времен, причем не только в кулинарии, но и в лечебных целях.
Ранее Фокус писал о том, что корица не только помогает придать блюдам изысканный аромат, но и убрать несколько сантиметров в талии.
Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.