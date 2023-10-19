Кофе с корицей: как употреблять популярную пряность, чтобы не навредить здоровью

Корица – одна из основных осенних пряностей, которая наряду мускатным орехом, гвоздикой и имбирем занимает достойное место на каждой кухне. Каковы преимущества от употребления этой специи и в чем стоит проявить осторожность.

Корица не только способна создать теплую атмосферу в доме и улучшить вкус яблочного пирога или кофе, а так же, как показывают исследования, может быть полезна и для вашего здоровья. Об этом пишет Huffpost.

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Терапевт и профессор Медицинской школы Университета Тафтса Майкл Л. Дансингер говорит, что "есть достаточно исследований, которые в совокупности предполагают, что около 1/2 чайной ложки корицы в день может немного улучшить уровень сахара в крови, резистентность к инсулину, кровяное давление, уровень холестерина и воспаление по сравнению с плацебо". Специя уже показала положительные результаты для некоторых людей с диабетом 2 типа и ожирением.

Дипломированный диетолог Джулия Зумпано отмечает: "Хотя мы знаем, что польза корицы реальна, точные дозировки еще не установлены, поскольку необходимы дополнительные исследования". Но она также добавила: "Используйте корицу как можно чаще в качестве пряности, чтобы получить пользу".

Как употреблять корицу?

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"Не обманывайтесь, думая, что булочки с корицей или добавки с корицей — помогут в лечении диабета или предотвратят проблемы со здоровьем", — говорит Дансингер. "Лучший способ использовать корицу — включить ее в план здорового питания. Многие эксперты в области здравоохранения сходятся во мнении, что общая стратегия здорового питания и образа жизни имеет решающее значение для поддержания здоровья и долголетия, а также для минимизации риска сердечных заболеваний, инсульта, диабета 2 типа, рака, деменции и многих других распространенных проблем со здоровьем".

Зумпано отмечает: "Если вы хотите использовать корицу в качестве добавки в форме капсул, поговорите со своим врачом или дипломированным диетологом, которые помогут вам подобрать дозу, подходящую именно вам. Будьте осторожны с добавками корицы и убедитесь, что они протестированы третьей стороной".

Как добавить корицу в свой рацион

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Дипломированный диетолог Эми Горин добавляет корицу в кофе, десерты и супы. И она подчеркивает еще одно преимущество специи: "Удивительно, но корица может похвастаться насыщающей клетчаткой. Всего одна чайная ложка корицы содержит больше грамма клетчатки".

И важно помнить, что восхитительный вкус корицы может быть хорошей альтернативой сахару, говорит врач-диетолог Челси Амер: "Добавление корицы в ваши блюда может придать им вкус без добавления сахара, что поможет снизить общее потребление сахара", — добавляет Амер.

Корицей можно посыпать овсянку или утренний кофе. "Мне также нравится добавлять корицу в тесто любой выпечки, которую я готовлю на завтрак, например блинов и вафель", — говорит диетолог Майкл С. Уильямс. "Она придает теплый вкус пикантным рецептам, поэтому попробуйте сочетать ее с такими специями, как гвоздика, кардамон и мускатный орех. Корица также хорошо сочетается с такими ингредиентами, как яблоки, абрикосы, черника, груши, бананы, миндаль и курица".

Употребление слишком большого количества корицы может привести к повреждению печени, язвам во рту и снижению уровня сахара в крови.

Не переусердствуйте!

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Как бы здорово это ни звучало, слишком много хорошего, может оказаться плохой идеей, это работает даже с корицей. "Корица потенциально может быть токсичной в больших количествах, например, если вы принимаете до трех чайных ложек в день", — говорит Дансингер.

"Оптимальное количество корицы для пользы для здоровья может варьироваться в зависимости от факторов, в том числе от состояния вашего здоровья, переносимости и конкретных желаемых преимуществ", — говорит дипломированный врач-диетолог Карисса Галлоуэй. Она добавила: "Важно отметить, что, хотя корица действительно приносит потенциальную пользу для здоровья, ее чрезмерное употребление может также иметь неблагоприятные последствия, особенно если вы принимаете определенные лекарства или имеете сопутствующие заболевания".

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Эксперты отмечают, что большое количество корицы может привести к повреждению печени, язвам во рту и низкому уровню сахара в крови. Он добавил: "И, как и в случае с любым порошкообразным веществом, вдыхание корицы может привести к респираторным проблемам, таким как кашель, чихание и затруднение дыхания".

Не стоит считать эту специю "серебряной пулей" или использовать ее для замены назначенного врачом лечения, потому что еще необходимо провести дополнительные исследования специи, говорит врач-диетолог Шэрон Палмер, однако, "считайте это частью своего здорового образа жизни, защищающего от болезней".

Напомним, специи и травы используются людьми во всем мире с древних времен, причем не только в кулинарии, но и в лечебных целях.

Ранее Фокус писал о том, что корица не только помогает придать блюдам изысканный аромат, но и убрать несколько сантиметров в талии.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.