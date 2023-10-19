Том Круз до сих пор обижается на Дэвида и Викторию Бекхэм: в чем причина

В начале 2000-х две звездные семьи, Бекхэм и Том Круз с Кэти Холмс, тесно дружили, однако в один момент остановили общение.

Стало известно, почему на самом деле 61-летний американский актер Том Круз не хочет мириться с семьей Бекхэм более 10 лет. Об этом пишет New York Post.

Слухи о том, что голливудская звезда больше не общается с Викторией, 49, и Дэвидом, 48, Бекхэмом, появились еще в 2009. Тогда таблоиды предполагали, что звездная чета из Великобритании предпочла компанию Эштона Кутчера и Деми Мур, а не Тома Круза и Кэти Холмс.

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Том Круз и Дэвид Бекхэм с женами и детьми Фото: Getty Images

Бывший муж Кэти Холмс считает, что семья Бекхэм использовала его, потому что на тот момент они только переехали в Лос-Анджелес и нуждались в поддержке звездных друзей.

"Том делал для них все, когда они только переехали в Лос-Анджелес. Он фактически дал им ключи от города. Он устроил для них вечеринку, чтобы познакомить со всеми важными людьми, а как только они утвердились, они его бросили!" — рассказывает инсайдер.

Несмотря на более 10 лет с момента конфликта между знаменитостями, Круз до сих пор не желает мириться со звездными супругами. Однако Дэвид и Виктория пытались наладить отношения с голливудским актером.

"Он все еще зол и не намерен больше с ними дружить", — добавляет источник.

Том Круз, Кэти Холмс, Виктория и Дэвид Бекхэм Фото: Getty Images

Кроме этого, причиной для вражды могла стать религия Круза — сайентология. В 2012 году он также развелся с Кэти Холмс и практически не видится со своей единственной биологической дочерью — 16-летней Сури.

Напомним, Дэвид Бекхэм подарил Виктории драгоценностей почти на 31 млн фунтов стерлингов.

Также Фокус писал о 61-м дне рождения Тома Круза в июле 2023 года.